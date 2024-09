Vďaka týmto 3 veciam sa z obyčajného človeka stal milionárom: Muž prezradil tajomstvo, ako zarobil 12 miliónov

Možno ste už premýšľali nad tým, aké by to bolo šialene zbohatnúť. Navyše, svojimi vlastnými silami, biznisom, ktorý ste si svojpomocne vybudovali a mohli by ste byť naň pyšní. Niečo také sa prihodilo istému Paulovi Alexovi zo San Francisca. Keby vám na začiatku povedal, do čoho investuje, možno by ste sa len zasmiali. No stal sa z neho milionár a dnes sa snaží ľuďom ukazovať, že sa to skutočne dá.

Paul vykonával veľmi zaujímavú prácu so zaujímavým platovým ohodnotením. Najprv robil detektíva pre protidrogovú jednotku a potom vstúpil do špeciálnej jednotky. Tam si dokázal zarobiť až 133-tisíc dolárov (cez 120-tisíc eur) ročne a so štedrými odmenami dostával dvojnásobok, vysvetlil portál UNILAD.

Aj keď takéto peniaze znejú rozprávkovo, táto práca mala aj svoju odvrátenú stránku, ktorá Paula trápila. Napriek tomu, že mal dostatok peňazí, nemal čas si ich užívať s rodinou a tráviť s nimi čas. Navyše, bola aj veľmi nebezpečná a mohla ho stáť život. Keď prišiel o nadčasy, a teda aj o slušné bonusy, jeho výplatná páska sa značne skresala. Rozhodol sa teda nájsť si bočný príjem.

Vďačí za to bankomatom

Najprv premýšľal nad investovaním do nehnuteľností, no napokon sa rozhodol pre niečo iné. Ako vysvetlil web Entrepreneur, na biznis s bankomatmi ho upozornil kolega a aj keď o ňom veľa nevedel, rozhodol sa to vyskúšať, keďže vstupné náklady neboli vysoké, napríklad oproti spomínanému investovaniu do nehnuteľností.

Kúpil bankomaty a rozmiestnil ich po San Franciscu. Cena jedného neprekračovala 3-tisíc dolárov (okolo 2700 eur) a zaobstaral si ich šesť. Dal ich napríklad do obchodov s alkoholom, alebo do nechtového štúdia. Možno teraz celkom nerozumiete, čo má toto spoločné s bočným príjmom. Z výnosov z bankomatu sa mu čo-to ušlo a postupne sa tieto peniaze vyšplhali na poriadny obnos.

Slušným minimálnym výnosom by podľa neho z bankomatov malo byť 200 dolárov (220 eur) mesačne, pri tých lukratívnejšie umiestnených až 500 dolárov (450 eur). Stále teda hľadal lepšie miesta, kam umiestniť bankomaty, presúval ich a jeho zisk stúpol na 3-tisíc dolárov (približne 2700 eur) mesačne.

Za pár rokov milionárom

Za dva roky bol vlastníkom 30 takýchto automatov a v roku 2021 sa mu darilo vďaka nim zarábať dosť na to, aby mohol dať svojej práci zbohom. Zašlo to až tak ďaleko, že napokon svoje bankomaty predal. Celkovo sa jeho tržby mali vyšplhať na šialených 12 miliónov dolárov (cez 10 miliónov eur) a čistý zisk 3,5 milióna dolárov (skoro 3,2 milióna eur).

To znamená, že len za tri roky sa mu podarilo zarobiť 12 miliónov. Neuveriteľné, však?

Robte tieto tri veci

Na svojom Instagrame prezradil skutočné „tajomstvo“, vďaka ktorému sa stal ako 30-ročný milionárom. Podľa Paula je dôležité investovať do seba a intenzívne pracovať na kariére, žiť pod svoje pomery a šetriť, a do tretice budovať si vedľajší príjem.