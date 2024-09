Vianočné gule za 1 € a baliaci papier za 2 €: V lacných obchodoch sme našli vianočné ozdoby v septembri, toto bol šok

Aj keď sme si ešte ani nestihli odložiť plavky z poriadne horúceho leta, pomaly, ale isto nás čaká obdobie predvianočného zhonu. Kým niektorí ho priam milujú a užívajú si každý jeden tento moment, ďalší Vianoce vôbec neriešia a sú to pre nich dni ako každé iné. No či chceme alebo nie, postupne na nás začnú tieto sviatky vyskakovať z každej strany. Napriek tomu, že je v kalendári len začiatok septembra, niektoré obchody už s týmto ošiaľom začali. Konkrétne, 9. septembra sme navštívili predajne známych reťazcov s lacným sortimentom, ktoré sa medzi Slovákmi tešia obľube a hľadali v nich vianočný sortiment. Hovorí sa: kto hľadá, nájde a potvrdilo sa to aj v tomto prípade.

Vybrali sme sa do predajní Pepco, TEDi a KiK, ktoré sídlia v Banskej Bystrici, konkrétne v miestnom nákupnom centre Terminal. Spoločné majú to, že v nich nájdeme najrôznejší tovar: od oblečenia, cez dekorácie do domácnosti, až po pochúťky. No čo sa týka ich vianočne ladeného sortimentu v septembri, nemajú v tom jednotný názor.

Kým jeden z nich už Vianocami totálne žije, v ďalšom ešte po sviatkoch radosti a pokoja niet ani chýru, ani slychu. A tretí zvolil zlatú strednú cestu. Nebojte sa, hneď vám prezradíme, ktorý z nich je ktorý.

Ešte jesenná výzdoba namiesto vianočnej

Ako prvú sme navštívili predajňu Pepco. Už pri vchode do predajne na nás vyskočili tabuľky s označením „cenový hit“, priradené k oblečeniu pre malých aj veľkých. To nás ale tentoraz nezaujímalo a pokračovali sme ďalej. Na naše prekvapenie, prešli sme celú predajňu, no po Vianociach sme tu nenašli ani stopu (ak tam aj bola, tak bola dobre skrytá a prehliadli sme ju).

V Pepcu sme však našli tematickú halloweensku výzdobu, ktorá je v tomto období aktuálnejšia. Za pár eur tu majú v ponuke rôzne hrnčeky, alebo aj jesennú dekoráciu.

O pár metrov ďalej už bola situácia úplne iná

Keďže sme v Pepcu neuspeli a boli sme si istí, že po minulé roky sme v tomto období už vianočné ozdoby v obchodoch videli, pokračovali sme v našom hľadaní ďalej. A nájsť ich napokon nebolo vôbec náročné. Hneď vedľa Pepca sa totiž nachádza modrý TEDi, ktorý už svojím výkladom pred vstupom avizoval, že Vianoce sem už dorazili.

Pod obrovským červeným nápisom „od 1 €“ tu bol povykladaný tovar, z ktorého si môžete vytvoriť jesennú, ale pokojne aj vianočnú výzdobu. A keď sme vošli dnu, TEDi to rozbalil naplno a zrazu sme sa ocitli vo vianočnej rozprávke.

Od 1 eura

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného