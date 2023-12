Vďaka tejto aplikácii zaplatíš za taxík toľko, koľko si vyberieš: Slovenská appka ti uľahčí dopravu, v tomto je unikátna

Možno si sa už dostal do situácie, kedy si sa potreboval rýchlo niekam dostať, no zohnať taxík bolo veľmi náročné, až nereálne. Napríklad, na výlete, pracovnej ceste alebo neskoro večer, keď si už chcel byť len doma vo svojej posteli, no taxislužbám sa nie a nie dovolať. Dobrou správou je, že je tu slovenská aplikácia, vďaka ktorej môžeš zabudnúť na dlhé hľadanie čísiel na taxíky na internete, čo je napríklad aj v tomto mrazivom počasí dosť nepríjemné. Stačí pár klikov do mobilu a odvoz máš zabezpečený.

Aplikácia Zoberma chce zjednotiť všetky lokálne taxislužby a vytvoriť jednu komunitu spájajúcu celé Slovensko, vďaka čomu budú mať ľudia ľahšie dostupnejší odvoz a ruku na srdce, celý proces jeho objednávania sa stane jednoduchším a rýchlejším.

Pretože napriek aplikáciám, ktoré už možno poznáte a ponúkajú odvoz, sú tu stále aj klasické taxislužby. Tí, ktorí ich pravidelne využívajú, sa k nim takto dostanú ešte pohodlnejšie a ľudia, ktorí s nimi prestali cestovať, napríklad aj kvôli tomu, že sa im nechcelo vyvolávať na rôzne telefónne čísla, sa k nim môžu opäť vrátiť. A to znie ako výhoda pre obe strany.

Ako si objednám jazdu?

Zoberma taxi aplikácia je plne funkčná a je dostupná už vo viac ako 30 mestách, napríklad najsilnejšie zastúpenie má v Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Prešove, Banskej Bystrici a v ďalších. Plánuje sa rozrásť do každého okresu a mať zastúpenie v každom meste aj obci na Slovensku. Appka eviduje už viac ako 400 vodičov a toto číslo stále narastá.

Výhoda pre používateľov spočíva aj v tom, že nech sa už nachádzaš kdekoľvek na Slovensku, stačí ti jedna aplikácia namiesto desiatok rôznych telefónnych čísel, čiže viaceré taxislužby budeš mať dostupné jedným kliknutím.

Ak ju chceš vyskúšať, je to veľmi jednoduché. Najprv si ju za pár sekúnd stiahneš — či už cez Google Play alebo z App Store a môžeš sa vydať na cestu. Po spustení aplikácie sa ti zobrazí prehľadná mapa, na ktorej vidíš svoju polohu a aj to, v akej vzdialenosti od teba najbližší taxikár je, prípadne, či má na teba čas, alebo je obsadený. Zvolíš si cieľ cesty a následne máš dve možnosti — buď si dáš vyhľadať taxík automaticky, alebo si ho vyberieš z ponuky manuálne.

Cenu jazdy si určuje sám vodič

Odvoz si môžeš dokonca objednať aj na neskôr, stačí si zvoliť čas vyzdvihnutia, ktorý preferuješ. Pomocou jedného kliknutia taktiež taxikárovi oznámiš, či máš so sebou batožinu, alebo chceš ísť aj so svojím domácim miláčikom. Keď objednávku potvrdíš, môžeš sledovať, kde sa tvoje auto práve nachádza, a tak nemusíš čakať v neistote, či vôbec príde a koľko mu to bude trvať.

Čo sa týka ceny jazdy, nie je striktne daná aplikáciou, ale navrhuje si ju sám vodič. A aj to odlišuje appku Zoberma od konkurencie. Najprv ti môže zobraziť cenové rozpätie na trasu, ktorú si si zvolil a aj približnú sumu, koľko ťa to bude stáť a potom si vyberieš z ponúk, ktoré dostaneš. Je iba na tebe, či si zvolíš tú najlacnejšiu, alebo si budeš vyberať šoféra podľa niečoho iného. Môžeš platiť kartou, alebo aj v hotovosti.

Nielenže si my ako zákazníci môžeme vyberať spomedzi rôznych vodičov a ich cien, ale takisto aj taxislužby majú slobodnejšiu ruku, navyše dostanú najférovejšie provízie. Zoberma im nediktuje podmienky, len ich spája a približuje ľuďom. A vďaka tomu ich služby môže využiť aj niekto, kto by si inak telefonicky taxík neobjednal. Pretože žijeme v dobe, kedy už mnohí, napríklad mladí ľudia, neradi telefonujú a preferujú komunikáciu prostredníctvom mobilu. Ako to možno aj sám poznáš.

Myslí aj na bezpečnosť

Okrem toho Zoberma myslí aj na bezpečnosť na oboch stranách, a preto, aby si si taxík mohol objednať, musíš mať v aplikácii vyplnený svoj profil. To isté platí aj o vodičoch. Čiže, ak by si sa náhodou stretol počas jazdy s nepríjemnosťou, vieš, kto konkrétne ťa viezol a problém tak môžeš riešiť.

Pre ešte väčšiu bezpečnosť jazdy tvorcovia aplikácie pracujú napríklad na bezpečnostných prvkoch, ako sledovaní a zdieľaní cesty, vďaka čomu budeš mať počas nastupovania do auta ešte lepší pocit.

Appka je dostupná 24 hodín 7 dní v týždni, takže kedykoľvek sa potrebuješ niekam dopraviť, stačí ju jedným klikom otvoriť a môžeš si plánovať jazdu. A to aj v skorých ranných hodinách, alebo neskoro večer.