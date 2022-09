Vďaka rozprávkovej zmluve mu jedno video na TikToku zarobí státisíce eur. Khaby Lame má však iný životný sen

Khabane Lame sa za posledné roky dostal na vrchol obľúbenosti a popularity nielen na sociálnych sieťach. Komik začal s videami na TikToku a postupne si vybudoval silnú značku, ktorá mu už za jeden príspevok na mediálnej platforme dokáže zarobiť neuveriteľnú sumu peňazí.

Narodil sa v Senegale, no už prvom roku života odišiel s rodinou do Talianska. Khaby vyrastal v komunitných centrách pre prisťahovalcov a ešte do roku 2020 pracoval v strojárskom priemysle. Pandémia koronavírusu však spôsobila, že vtipný chlapík ostal doma v izbe a stiahol si TikTok.

Začiatky boli pomalé, ako sám Khaby priznáva, za prvý mesiac tvorby mal 9 vzhliadnutí a 2 sledovateľov, otca a suseda. Dnes má však ikona ironického životného humoru na TikTokovom konte 149,5 milióna followerov a podľa Fortune zarobí za jedno video až 750-tisíc eur.

Khaby má podľa Fortune podpísanú zmluvu, ktorá mu na za jeden jediný TikTok príspevok garantuje minimálne 750-tisíc eur, keďže ide o profil s najvyšším počtom sledovateľov a vyvoláva najviac interakcií. Lame sa však už dávnejšie presunul aj do iných sfér.

Honorár z každej strany

V súčasnosti často vytvára reklamný obsah s viacerými známymi osobnosťami vrátane športovcov či hercov. Okrem toho, pod svoje krídla si ho vzala multimiliardová módna značka Hugo Boss, ktorá mu nedávno vyplatila 450-tisíc eur za účasť na módnej prehliadke.

Alessandro Riggio, agent a manažér 22-ročnej superhviezdy, sa pre portál Fortune vyjadril o Khabyho príjmoch: „Máme na stole aj zmluvu z hollywoodskeho štúdia, tá je tiež na 750-tisíc eur. Khaby je na ceste, aby v tomto roku už čoskoro zarobil 10 miliónov eur v čistom,“ povedal.

Zároveň však dodal, že mladý komik je nohami pevne na zemi: „Keď vyrastal, bol chudobný. Tieto veci ho teraz až tak nezaujímajú. Nevie, koľko peňazí má v banke,“ dodal Riggio. Aj napriek tomu, že Khaby zarobí za jedno video vo väčšine prípadov stovky tisíc eur a ďalšie obrovské príjmy má z ostatných spoluprác, stále má jeden veľký sen.

Čoskoro v Hollywoode?

Lame má v pláne vymeniť telefón a sociálne siete za filmové kamery a stať sa hercom. „Rád by som jedného dňa vyhral Oscara,“ uzavrel taliansky milionár, ktorého majetok už dnes dosahuje hodnotu okolo 15 miliónov eur. Podľa agenta to Khaby s herectvom myslí vážne, keďže sa každý deň učí anglický jazyk a pred televíziou si precvičuje rôzne dialógy z filmov.