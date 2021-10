Nepovie ani slovo, no aj tak baví celý svet. S videami začínal v detskej izbe, teraz je najpopulárnejším mužom TikToku

Baviť ľudí na dlhodobej aj efektívnej úrovni sa v dnešnej dobe môže zdať takmer nemožné. Zabávať však celý svet bez vyslovenia jediného slova a za necelý rok si získať pozornosť stovky miliónov ľudí, to si žiada veľkú dávku výnimočnosti. A presne takýto príbeh predstavuje Khaby Lame, ktorý sa k sociálnym sieťam dostal len vďaka tomu, že ho kvôli covidu vyhodili z práce.

Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla svet a značne ovplyvnila milióny ľudí. Kvôli rýchlemu šíreniu nákazy a nízkej znalosti o tomto víruse bola reakcia väčšiny štátov rovnaká- lockdown. V Európe sa začiatkom roku 2020 medzi najhoršie ohniská nákazy zaradilo Taliansko, zvlášť jeho severná časť. Nemocnice nezvládali nápor pacientov, prerušili sa všetky kultúrne podujatia. Mnohé továrne a firmy znižovali počet zamestnancov, začalo sa prepúšťať. Výpoveď z továrenskej výroby pri CNC strojoch v tej dobe dostal aj mladý muž Khabane Lame.

S príchodom 20. narodenín tak ostal mladík v marci 2020 bez práce. Z továrne sa vrátil do domu svojich rodičov v metropolitnej oblasti Chivasso, ktorá sa nachádza asi 20 km od Turína. Khabyho primárna úloha bola aktívne si hľadať nové zamestnanie, no mladík si miesto toho v jeden deň stiahol do telefónu aplikáciu TikTok, a ako sa hovorí, zvyšok je história.

Talian zo Senegalu, ktorý ovládol internet

Khaby síce vyrastal v Taliansku, kde momentálne žije a pôsobí, no jeho korene siahajú do afrického Senegalu. K talianskemu Turínu sa Khabane s rodinou presťahoval keď mal len 1 rok, pričom ich cesta smerovala do verejných ubytovní, kde boli umiestnení ľudia z rôznych kútov sveta, ktorí sa rozhodli začať nový život na Apeninskom polostrove. A práve táto skúsenosť je dnes pre virálnu superhviezdu kľúčová, keďže ako muž tmavej pleti dostáva častokrát otázky na tému rasizmu. “V začiatkoch sme bývali vo verejných ubytovaniach, kde boli ľudia viacerých etník a národností. Keďže sme boli všetci v rovnakej situácii, pomáhali sme si a ochraňovali sa. Nikdy tam nebol problém s rasizmom,” opísal Lame svoje skoré detstvo v rozhovore pre CNN.

https://youtu.be/2sttX-uYQkg

Lame sa tak prirodzene naučil plynule po taliansky, pričom na strednej škole si okrem iného vypiloval aj angličtinu. Aj keď žije v Taliansku už 20 rokov, stále vlastní len senegalský pas, čo mu komplikuje vycestovanie do niektorých zahraničných štátov, ako napríklad USA. Podľa jeho slov je však proces vybavovania talianskeho občianstva na dobrej ceste.

Vráťme sa však na začiatok roka 2020. Khaby si stiahol zábavnú čínsku aplikáciu TikTok, ktorej zmyslom je zdieľanie skrátených videí s rôznym zámerom – od humoru, cez tanec, až po edukačné shortcuty. Zaregistroval sa pod menom @khaby.lame a od začiatku vedel, čo bude cieľom jeho obsahu. Keďže v tej dobe by o svetovom úspechu premýšľal tak maximálne v snoch, Khaby si ťažkú hlavu z tvorby nerobil. Natočil video, na ktorom tancoval a zvyšok nechal na divákoch a priaznivcoch zábavy na TikToku.

Khaby Lame si postupne vyprofiloval obsah a našiel ozaj dokonalú dieru na trhu. Vo videách poukazoval a stále poukazuje, na zložité “lifehacky”, ktoré pretvorí do jednoduchej, funkčnej, no stále veľmi zábavnej pointy. Prvé ozaj populárne video bolo o lúpaní banánu, ktoré dosiahlo astronomických 280 miliónov videní.

Khaby potvrdil, že v jednoduchosti je krása

Štýl Khabyho videí sa teda časom príliš nemenil. Zameriaval sa na “ľudskú hlúposť” či komplikovanie si úplne banálnych životných situácii, ktoré zakončoval vždy po svojom. Ďalšou špecialitou a výnimočnosťou jeho tvorby je aj skutočnosť, že vo svojich videách nerozpráva. Práve nemá mimika a gestikulácia z neho spravili absolútnu superhviezdu, ktorá sa v Taliansku za jeden rok dostala na vrchol sledovanosti.

Na TikToku obehol známeho tanečníka Gianlucu Vacchiho a na Instragrame nechal za sebou celebritnú návrhárku a podnikateľku Chiaru Ferragni. Na TikToku mu taktiež patrí druhý najsledovanejší účet na svete (114,6 mil. sledovateľov, pozn. autora), pričom viac sledovateľov má len 17-ročná Charli D’Amelio zo Spojených štátov, ktorá si 125,1 milióna fanúšikov získava videami o tanci.

Khabyho tiché, ale zato expresívne reakcie z neho urobili jedného z najznámejších digitálnych tvorcov na sociálnych sieťach. „Možno preto, že moje výrazy tváre sú zábavné a rozosmievajú ľudí, táto jednoduchosť ich rozosmeje a ja to milujem,“ povedal pre CNN Lame. Uznávaná marketérka z amerického Houstonu Christina Ferraz, hovorí, že popularita Khabyho videí len ukazuje, ako neverbálna komunikácia môže prekonať jazykové bariéry a nadviazať spojenie medzi kultúrami. „Nemusíte hovoriť, aby vás niekto videl alebo vám rozumel,“ dodáva Ferraz.

Khaby je s počtom svojich sledovateľov bez debát jednou z najpopulárnejších osobností sveta, ktorého gestiku si už prevzali viacerí športovci či herci. Objavuje sa však aj iný pohľad na jeho slávu. Dokázal by si vybudovať takú základňu fanúšikov aj bez pandémie a lockdownu? Pozerať sa na jeho úspechy touto cestou je však veľmi nefér a v prvom rade zbytočné, pretože jeho TikToková či Instragramová cesta začala práve z dôvodu pandémie.

Peniaze nerieši, za jedno video zarobí tisíce eur

Aj keď je Khaby už viac ako jeden rok svetoznámou postavou šoubiznisu, informácie o svojej rodine či finančných zárobkoch dokáže ustrážiť pred zvedavou verejnosťou. Na základe jeho video tvorby a spoluprác s rôznymi spoločnosťami na čele s Netflixom, talianskou firmou Barilla, či s turínskym futbalovým klubom Juventus, sa majetok 21-ročného TikTokera odhaduje na 860-tisíc až 1,7 milióna eur. Ako k tejto informácii dodáva portál celebslifereel, Khaby si prostredníctvom jedného videa, respektíve TikTok postu, môže zarobiť v priemere 17-tisíc eur.

Khabane má však tieto veci v hlave veľmi dobre urovnané. Sám potvrdil, že jeho najväčšou doterajšou investíciou bola kúpa nového Iphone 12, aby mohol natáčať kvalitnejšie videá. “Nie som typ človeka, ktorý by si zrazu kupoval šialene drahé veci,” upresnil svoj Khaby svoj postoj k financiám.

Keď ste slávni, neviete, čo sa s vami deje

V istom zmysle by sa príbeh Khabaneho Lamea mohol opísať ako cesta milionára z chatrče, no on sa nikdy nesťažoval ani nehanbil za svoj chudobný pôvod alebo za pôvod svojich rodičov. “Môj úspech bol pre nich rovnakým šokom, ako pre zvyšok sveta. To, že som slávny, začali chápať dosť neskoro. A ja tiež. Neuvedomujete si, čo sa s vami deje. Moji rodičia nemali nikdy presnú predstavu o tom, čo by som mal v živote robiť. Vždy mi len hovorili, aby som mal dobrú prácu a bol šťastný.“ opísal emotívny vzťah k rodičom.

Khaby Lame teraz žije so svojim agentom v Miláne. Je pozývaný na najprestížnejšie podujatia vrátane filmového festivalu v Benátkach. Na sociálnych sieťach ho dokopy sleduje cez 200 miliónov ľudí a ciele do budúcna má veľké. Podľa jeho vlastných slov, by sa rád presunul aj do filmového biznisu, kde má zálusk na spoluprácu so svojim celoživotným vzorom, hercom Willom Smithom.