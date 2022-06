Kvôli trápnej chybe prišla za deň o milión sledovateľov: 18-ročná milionárka je kráľovnou TikToku a Khabyho rivalka

TikTok patrí k najmladším sociálnym sieťam, no za päť rokov dokázal pritiahnuť pozornosť stoviek miliónov ľudí a tvorcom poskytol jedinečnú šancu na presadenie svojho talentu. Pôsobenie na TikToku prinieslo úspech mnohým, no len jedna osoba bola dlhodobo na samom vrchole a právom jej patrí titul kráľovnej tejto siete. Toto je príbeh len osemnásťročnej Charli D’Amelio.

Má osemnásť rokov a živí sa tancovaním a pôsobením na sociálnych sieťach. Plus ešte jeden detail, na TikToku ju sleduje 142,9 milióna ľudí. Populárna je však aj na Instagrame, kde sa jej počet sledovateľov rovná 44,8 miliónom a do tretice funguje vo veľkom aj na YouTube, kde ju sleduje 9,6 milióna ľudí.

V článku o Charli D’Amelio sa dozviete: Ako sa dostala k pôsobeniu na TikToku

Akému obvineniu čelila hneď po začiatku kariéry

Ako dokázala získať za tri roky toľko fanúšikov

Koľko zarába a aký je jej majetok

Prečo je označovaná za jednu z najväčších ikon sociálnych sietí

Charli bola na TikToku takmer dva roky najsledovanejšou osobou, pričom počet jej sledovateľov rástol každým dňom. Jej konkurenciou v počte bol od jari 2020 aj Khaby Lame, pričom táto mladá dvojica rýchlo prerástla hranicu 100 miliónov followerov.

Zlomovým bodom pre komunitu TikTokerov, ale aj všeobecne pre sociálne siete, bol moment, kedy 22. júna 2022 predbehol Khaby mladú Američanku a stal sa najsledovanejším profilom na zábavnej platforme postavenej na krátkych videách. K dnešnému dňu tvorí Khabyho komunitu už 144,5 milióna fanúšikov, no napriek tomu ostáva Charli najlepšie zarábajúcou hviezdou TikToku.

Dcéra slávnych rodičov, s tancom začala už ako trojročná

Charli D’Amelio sa narodila 1. mája 2004 v americkom štáte Connecticut. Pozornosť jej nechýbala od prvého dňa, keďže ide o mladšiu dcéru bývalej známej modelky a fotografky Heidi D’Amelio a bývalého politika a biznismena Marca D’Amelia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa charli (@charlidamelio)

Tanec, ktorý Charli preslávil hlavne na TikToku, je jej dvorným partnerom už od útleho detstva. Američanka sa tomuto umeniu venovala aktívne viac ako desať rokov, pričom jej talent odrážali úspechy na rôznych súťažiach. Nastúpila aj na súkromnú strednú školu po vzore jej staršej sestry Dixie, no prezenčné štúdium ešte mesiace pred pandémiou vymenila za online výučbu, uvádza Cheatsheet.

Začiatok na TikToku a raketový úspech

Prvé video dnes najúspešnejšej ženy na TikToku sa objavilo v máji 2019, pričom jeho obsahom bolo synchronizované hýbanie pier. Od júla toho istého roku začala publikovať množstvo videí s tanečnou tematikou.

Charli si tancom získavala masovú pozornosť a sledovanosť, o čom svedčí aj fakt, že už po šiestich mesiacoch ju na TikToku sledovalo 5,2 milióna ľudí. Dosiahnuť 50 miliónov fanúšikov jej trvalo necelý rok, píše Kickstart.

S rastúcou popularitou však prichádzali aj prvé kontroverzné situácie. Charli bola v prvých mesiacoch slávy opisovaná ako revolucionárka tanca na sociálnych sieťach a vzhliadali k nej viacerí populárni hudobníci ako Bebe Rexha či Jennifer Lopez, ktorí ju pozývali účinkovať v nových videoklipoch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa charli (@charlidamelio)

K niekoľkým videám však nepridávala zdroj, respektíve neoznačovala tvorcov, od ktorých sa inšpirovala, čo viedlo k viacerým obvineniam. Odvtedy sa hviezdna tínedžerka zodpovedne stará o uvedenie zdroja v prípade, že tanečnú kreáciu nevymyslela ona sama.

Stratila jeden milión sledovateľov za jediný deň

Rok 2020 bol pre Charli absolútne hore nohami. V novembri dosiahla 100 miliónov sledovateľov, spolu so sestrou a rodičmi rozbehla niekoľko biznisov vrátane vlastného oblečenia, kozmetiky, podcastu či televíznej šou. Práve účasť pred obrazovkami jej spôsobila ďalší škandál, vďaka ktorému prišla o milión (pravdepodobne v celkovom súčte aj viac) fanúšikov v rámci jedného dňa.

V šou „Večera s D’Ameliovcami“ mali štyria členovia slávnej rodiny večerať spolu s nejakým známym tajným hosťom, pričom o jedlo sa staral populárny a uznávaný šéfkuchár Aaron May. Ten pripravil španielsku paellu, ktorej obsahom sú aj slimáky. Po hecovaní, nech superhviezda z TikToku ochutná slimáka, ktorý patrí do tradičného receptu tohto stredomorského jedla, prišlo Charli zle, pričom jej sestra po ochutnaní dokonca odišla od stola.

Keď sa vrátila, začala spochybňovať kvality šéfkuchára a povedala mu, nech jej radšej spraví kuracie nugetky. Tento akt bol, najmä pre jej španielsku komunitu, vnímaný ako veľmi neslušný, čo sa teda odzrkadlilo aj na počte followerov, píše Vanity Fair.

Rivalita s Khabym a astronomické finančné zisky

TikTok pozná desiatky až stovky kvalitných tvorcov obsahu, ktorí majú milióny sledovateľov. Nie je však možné pochybovať o tom, že kráľom a kráľovnou tejto platformy je práve Charli a komik Khaby Lame. Obaja majú totiž ako jediní nad 100 miliónov sledovateľov a ich účty stále rastú.

Po tom, čo sa v júni stal Khaby sledovanejším než Charli, sa osemnásťročná hviezda vyjadrila k ich vzťahu a pôsobeniu. „Dva roky som si držala prvenstvo, myslím, že je čas, aby to niekto prebral. Som na neho hrdá. Nie je medzi nami žiadne napätie ani zlá krv. Sme kamaráti, to vám sľubujem. Je skvelé vidieť, že prvenstvo si teraz berie niekto, kto je dobrým človekom a miluje to, čo robí,“ cituje slová tanečníčky LAD Bible.

CHARLI AND KHABY? i didn’t expect that omg pic.twitter.com/FcivEOLrk1 — lily ⭐️ (@lilysdamelio) February 25, 2022

Aj keď môže byť podľa slov Charli vzťah s Khabym priateľský, prajný a profesionálny, z finančného hľadiska sú títo tvorcovia podstatne rozdielni. Aj keď má Khaby aktuálne viac followerov, jeho príjem z TikToku bol za uplynulý rok vo výške 4,7 milióna eur, pričom Charli za rovnaké obdobie zinkasovala až 16,5 milióna eur, uvádza Forbes. Okrem toho, rodina D’Ameliovcov vybudovala za ostatné dva roky doslova mediálnu biznisovú veľmoc.

Ako píše Nasacademy, Charli si za jedno tanečné, respektíve reklamné video na TikTiku zarobí v priemere okolo 35-tisíc eur, pričom niektoré jej zarobia aj cez 95-tisíc.

Mladá filantropka so sociálnym cítením

Charli aj jej rodina pri raketovom úspechu a obrovských finančných ziskoch však nezabúdajú na ostatných. Či už šlo o pandémiu covidu, podporu iniciatívy Black Lives Matter či dotáciu pre tanečné organizácie, D’Ameliovci za ostatné dva roky rozdali stovky tisíc eur, čo im rozhodne pridalo na spoločenskom uznaní.

Sociálne siete sú budúcnosť a Charli D’Amelio má stále len 18 rokov, čo je ideálnym spojením do predpokladu, že o tejto slečne ešte rozhodne budeme počuť.