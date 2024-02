Valí sa na nás dážď, ktorý zasiahne tieto dva kraje už o pár minút: Potom príde zmena

Víkend je na konci a vyzerá to tak, že sa s ním rozlúčime s daždivým počasím. Minimálne tieto časti našej krajiny, avizuje iMeteo.

Portál o počasí hovorí o zmene, ktorú niektorí z nás spozorujú už čoskoro. „Nad Balkánom sa totiž nachádza tlaková níž a s ňou súvisiace zrážkové pole začne vo večerných hodinách ovplyvňovať počasie na našom území,“ píše.

Dážď ako prvý zasiahne Banskobystrický a Košický kraj, konkrétne jeho južné oblasti. Malo by sa tak stať o 18:00. V nasledujúcich hodinách sa rozšíri aj do ďalších častí týchto krajov.

Niekoľko milimetrov zrážok

„Ťažisko zrážok by sa malo tiahnuť naprieč Maďarskom a Poľskom cez východné okresy Slovenska, kde by mohlo do zajtrajšieho večera napršať od 10 do 20 mm zrážok. Ojedinele by mohlo napršať aj viac,“ dodáva iMeteo.

Ak ale pochádzate zo západu krajiny, môže sa stať, že dážď vás úplne vynechá.

Nový týždeň začne zmenou v podobe pokojného počasia, aj keď oblačnosť sa vyskytnúť stále môže.