V zimnom lese pri horúcej piecke: Neďaleko Bojníc vyrástol domček na strome, ktorý prináša špeciálne prekvapenie

Domčeky na stromoch prinášajú skutočne plnohodnotné “vypnutie” od bežného sveta, nový a originálny zážitok, no predovšetkým vďaka nim môžeme znova objaviť kúzlo prírody, na ktoré v uponáhľaných bežných dňoch možno často zabúdame. Takéto miesto nájdeme aj v lesoch v okolí turisticky atraktívnych Bojníc a už na prvý pohľad si vás získa. Jaromír, ktorý stojí za jeho vznikom, nám priblížil jeho kúzlo.

Jaromír sa s domčekmi na strome stretol prvýkrát v zahraničí, kde v jednom takom aj nocoval. “Veľmi sa mi táto myšlienka zapáčila, človek si tam vie neskutočne oddýchnuť, zastaviť sa a zamyslieť sa možno aj nad tým, ako ľudia žili predtým bez elektriky, teplej vody a ostatných dnešných vymožeností,” hovorí.

Výnimočný zážitok z ubytovania

A to je možno práve v tejto dobe ešte dôležitejšie, než kedykoľvek predtým. Rozhodol sa preto tento zážitok priniesť aj ku nám. Aj keď na Slovensku môžeme nájsť niekoľko domčekov na strome, Jaromír verí, že ten ich je v niečom výnimočný. Dodáva však, že tak ako aj všetky ostatné.

Dôležitý je výber miesta, aj správnych stromov

Kým začali s výstavbou, museli si najprv vyhliadnuť vhodné stromy a vytvoriť statický posudok. “Na začiatku je potrebné vytvoriť drevené pódium, ktoré potom musí niekoľko týždňov schnúť a celé si musí „sadnúť“. Následne sa urobia bočné steny a strecha. Všetko sa to potom niekoľkokrát natiera, prípadne hobluje. Posledným krokom je osadenie okien, dverí a zariadenie vnútrajška vrátane nábytku.”

Samotná výstavba domčeka na strome prebiehala približne tri mesiace. “Problémom bol terén na mieste, kde sa domček nachádza, ktorý celú výstavbu natiahol. Keď napríklad pršalo, nedalo sa na miesto dostať s autom s materiálom,” vysvetľuje.

Keďže stromy, na ktoré sa domček postaví, musia spĺňať isté kritériá, tak ich výber tiež nie je náhodný. Ako hovorí Jaromír, musia byť dostatočne staré, hrubé a zároveň zdravé a tiež mať medzi sebou tie správne rozostupy. Rovnako nie je jedno, o aký druh stromov ide.

“Chceli sme, aby sa domček nachádzal pri potôčiku, čo sa nám aj podarilo, je od neho pár krokov. Tiež sme chceli, aby bol dostatočne ďaleko od civilizácie, ale zároveň nie natoľko, aby cesta ku nemu zaberala polhodinu. Teraz sa domček nachádza približne 10 minút od posledného domu neďalekej dediny,” hovorí Jaromír a dodáva, že jednou z najväčších výhod na samotnej lokácii je iba približne desaťminútová vzdialenosť od obľúbených Bojníc.

Petrolejová piecka a knihy rôznych žánrov

Domček je pohodlne zariadený a útulný aj počas zimných mesiacov. “Domček je štandardne zariadený nábytkom, nechýba tu stôl, dlhšia lavica a dve stoličky. V prípade pekného počasia sú na veľkú terasu určené ďalšie štyri stoličky a stôl. Návštevníci tu tiež nájdu základné vybavenie v podobe riadu a príborov. Nechýbajú spoločenské hry, teplé postele, prezuvky a v zimných mesiacoch aj petrolejová piecka. Čo si ale myslím, že nenájdete v žiadnom inom domčeku na strome, sú knihy rôznych žánrov,” pokračuje v rozprávaní Jaromír.

Ak teda milujete nie iba prírodu, ale aj kvalitnú literatúru a čítanie, práve tento domček na strome bude pre vás skutočným rajom. A čo v prípade, že vás nejaká kniha zaujme, ale počas svojho pobytu ju nestihnete prečítať celú? “V prípade, že návštevníkovi sa bude kniha páčiť a nestihne ju dočítať, môže si ju zobrať so sebou na pamiatku.” Okrem toho vám nielen čítanie, ale aj celý pobyt spríjemní košík s dobrotami, ktoré podľa Jaromíra dotvoria romantickú atmosféru večera.

Domček je dostatočne priestranný a ponúka množstvo miesta až pre štvorčlennú rodinu alebo partiu. “Domček je štandardne určený pre štyri osoby. Dole je manželská posteľ pre dvoch ľudí. V „podkroví“ je takzvané letisko, tiež pre dvoch ľudí, no miesta je na ňom viac než dosť.” Ak vás teda trápili predsudky, že v domčeku na strome nebudete mať dostatok miesta, práve tento vás ich nadobro zbaví.

Naplno si ho užijete aj počas zimy

Na tento intenzívny zážitok uprostred tichej a kúzelnej prírody nemusíte čakať na príchod teplých mesiacov. Môžete si ho vychutnať aj teraz, a to aj počas obdobia, kedy si výlet či dovolenku na veľa miestach užiť nemôžeme.

“Ako jeden z mála domčekov ponúkame aj možnosť zažiť noc mimo civilizácie aj v zimných mesiacoch a máme na to aj dobrý dôvod. StromčekDomček je totiž zateplený kvalitnou izoláciou, v zimnom období je tiež k dispozícii petrolejová piecka a hrubšie periny.”

Ak teda uvažujete, ako si spestriť toto obdobie po náročnom roku, možno vám práve StromčekDomček prinesie ten skutočný oddych. Ak však hľadáte aktívnejšie strávenie svojho voľného času, vďaka jeho výbornej lokalite si rovnako prídete na svoje.

Cyklotrasy, obľúbené Bojnice či horolezecké trasy

“Ako som už spomínal, v okolí je naozaj čo robiť. Nachádzajú sa tu cyklotrasy, takže ak ste fanúšikmi športov, bicykle určite odporúčame. Po cyklotrasách sa vedia návštevníci dostať až do Bojníc. Ak pôjdu autom, sú tam za približne 10 minút a verím, že Bojnice nemusím nejako zvlášť opisovať,” dodáva Jaromír.

Určite sa všetkým hneď vynorí v pamäti krásny zámok, zoo, kúpele, múzeum alebo jaskyňa, ktoré patria medzi tie najkrajšie a najobľúbenejšie na Slovensku.

V blízkosti sa však nachádza toho oveľa viac. “Približne 20 minút autom trvá cesta do banského skanzenu v Cígli, ktorý tiež určite stojí za návštevu a zážitok z neho budú mať aj tí najmenší. Ešte o 5 minút viac a dostanete sa do lezeckej oblasti Sekaniny, ktorá je známa po celom Slovensku. Je tu viac ako 80 lezeckých trás, ktoré boli prednedávnom revizované. To je len niekoľko nápadov, ako človek môže stráviť časť pobytu na domčeku na strome. Ak by ale chcel vyskúšať všetko, musel by tu byť minimálne týždeň,” dodáva.

Vychutnajte si skutočný svet

Či už teda hľadáte oddych so zaujímavými knihami, ktoré ponúka StromčekDomček uprostred čarovnej prírody alebo spestrenie si spoznávania okolia výnimočným zážitkom z ubytovania, všetko toto nájdete tu na jednom mieste.

StromčekDomček navyše prináša aj niekoľko dôvodov, prečo je pobyt v prírode pre nás prospešný. Je tu čistejší vzduch, trávenie času v prírode zvyšuje krátkodobú pamäť alebo sa budeme menej venovať počítačom či mobilným telefónom a viac si užívať skutočnosť, ktorá tu môže byť naozaj výnimočná. Vďaka tomu môžeme znova aspoň na chvíľu zažiť chvíle, pri ktorých čas plynie inak než v bežnom uponáhľanom svete.

Ak vás nový domček na strome StromčekDomček zaujal, pre viac informácií klikajte na jeho oficiálnu stránku, kde sa dozviete ešte omnoho viac nielen o domčeku, ale aj možnostiach, ktoré vo svojom okolí pre návštevníkov ponúka.