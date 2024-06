V žiadnom prípade nezadávajte tento tajný kód do Netflixu: Môže o vás prezradiť jednu nepríjemnú vec

Počuli ste už o „tajných“ kódoch, ktoré keď zadáte do vyhľadávača na Netflixe, tak vám vybehne určitý žáner filmov či seriálov? Napríklad, ak zadáte kód 81466194, streamovacia služba vám vyfiltruje všetky filmy, ktoré trvajú menej ako 90 minút. No ak trpíte jedným konkrétnym druhom fóbie, kód, ktorý vám teraz predstavíme, by ste do vyhľadávania nikdy nemali zadávať.

Portál LADbible spomína kód 45028, ktorý vám vyselektuje okrem iného aj viacero hororov s hlbokomorskou tematikou. A to nemusí byť najpríjemnejšie pozeranie pre tých, ktorí trpia takzvanou talasofóbiou — strachom z hlbokej vody a toho, čo môže v sebe ukrývať.

Ukrýva aj zaujímavý výber hororov

My sme sa odhodlali a pozreli sme sa na to, čo vám streamovacia služba po zadaní tohto kódu ponúkne. Na obrazovke nám vyskočili snímky ako Čeľuste či Strach z hlbín, pri ktorých sledovaní by niekto mohol mať problém.

No ak vám hlboká voda neprekáža a patríte medzi milovníkov hororov, po zadaní tohto kódu si môžete vyberať z viacerých zaujímavých tipov aj z úplne iného súdka. Našlo nám napríklad snímky Eli, Úsmev, Texaský masaker motorovou pílou, Diera, Slenderman a mnoho ďalších.

Na Netflixe nájdete aj šteklivé filmy

Áno, aj kód na ne existuje. Dôležité je ale hneď na začiatok uviesť, že tvrdé porno na Netflixe nenájdete. Erotikou šmrncnuté filmy však áno. Tie sú ale často pred zrakmi používateľov skryté. Ako sa teda dostanete ku všetkým filmom, ktoré vás dokážu rozpáliť?

Existuje na to hneď niekoľko spôsobov. Je totiž jeden unikátny kód, ktorý vám ponúkne všetky filmy so šteklivou atmosférou bez rozdielu. V prípade, že chcete teda vidieť, čo ponuka Netflixu v sebe ukrýva, stačí zadať vo vyhľadávaní kód 11781.

Ak by ste si chceli pozrieť nejaký šteklivý seriál, resp. taký, v ktorom je do 18 rokov pomerne dosť neprístupných scén, zadať môžete kód 26260.

