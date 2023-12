Na Netflixe nájdete aj šteklivé filmy: Stačí, keď do vyhľadávača zadáte tento špeciálny kód

To, že sa na obľúbenej streamovacej platforme Netflix dajú vyhľadávať filmy aj inak ako zadaním kľúčových slov, je už všeobecne známy fakt. Rôzne číselné kombinácie odomknú používateľom dvere do nepoznaného a zdanlivo skrytého obsahu, na ktorý by bežne možno ani nenatrafili. A čo keby sme vám prezradili, že existuje aj kód, ktorý vám priamo na Netflixe nájde šteklivé filmy?

Áno, aj taký kód existuje. Dôležité je ale hneď na začiatok uviesť, že tvrdé porno na Netflixe nenájdete. Erotikou šmrncnuté filmy však áno. Tie sú ale často pred zrakmi používateľov skryté. Ako sa teda dostanete ku všetkým filmom, ktoré vás dokážu rozpáliť?

Je ich viac než 69

Existuje na to hneď niekoľko spôsobov. Je totiž jeden unikátny kód, ktorý vám ponúkne všetky filmy so šteklivou atmosférou bez rozdielu. V prípade, že chcete teda vidieť, čo ponuka Netflixu v sebe ukrýva, stačí zadať vo vyhľadávaní kód 11781. Ak by ste si chceli pozrieť nejaký šteklivý seriál, resp. taký, v ktorom je do 18 rokov pomerne dosť neprístupných scén, zadať môžete kód 26260.

Pokiaľ ale hľadáte niečo špecifickejšie, napríklad horúce LGBT filmy, snímky, ktoré vás nielen pošteklia, ale aj dojmú k slzám, môžete zadať ďalšie množstvo unikátnych kódov. Je ich totiž viac než 69! (Náhoda? Nemyslíme si.) Všetky ich nájdete napríklad aj na tomto webe, stačí si vybrať podkategóriu, ktorú si chcete pozrieť.