V týchto hodinách to bude najhoršie: Nad Slovensko sa dovalil saharský prach, najviac postihne jednu časť krajiny

Ako sme vás informovali, Do oblasti Slovenska sa dostalo veľké množstvo saharského prachu. Na mnohých miestach tak možno pozorovať zníženie dohľadnosti v dôsledku vysokej koncentrácie pevných častíc. Vplyvom prachu sa zároveň obloha sfarbuje dobiela. Portál iMeteo teraz upozorňuje, že Veľkonočná nedeľa prinesie so sebou ešte viac prachu, než to bolo po uplynulé dni.

„Počítať s ním treba na celom území, pričom najviac ho bude na východe Slovenska. Koncentrácia saharského prachu v atmosfére sa bude pohybovať nad 100 mikrogramov na meter kubický,“ vysvetľuje portál o počasí.

Ak vás tento jav otravuje a dúfali ste, že nedeľou sa s ním rozlúčime, máme pre vás zlé správy. So saharským prachom treba rátať aj počas sviatočného pondelka.

Očakávaná zmena príde v utorok, kedy sa obloha od saharského prachu vyčistí.