V týchto hodinách sa to začne: Na viaceré slovenské regióny sa valí sneženie, v pondelok však zrejme príde šok

Do Vianoc nám už ostáva iba pár dní a počasie v mnohých častiach Slovenska zimu pripomína azda iba teplotami. V niektorých regiónoch sa to už počas nedele (15. decembra) zmení. Snehová nádielka by mala doraziť hlavne na stredné Slovensko.

Ako informuje portál iMeteo.sk, počas doobedňajších hodín zasiahne tri slovenské kraje výdatnejšie sneženie. Najprv to bude Trenčiansky a Žilinský kraj, neskôr sneh zasype aj Banskobystrický kraj. Najvýdatnejšie zrážky sa očakávajú na severe Slovenska, pričom na Kysuciach a Orave to môže byť až 10 centimetrov nového snehu. Teploty budú tesne nad nulou, najviac snehu tak napadne v polohách od 500 metrov.

Slováci si však sneh neužijú dlho. Podľa predpovede nás totiž už v pondelok čaká výrazný teplotný šok v podobe oteplenia, ktoré snehové zrážky premení na dážď aj na horách.