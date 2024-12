Čaká nás vianočné prekvapenie na čerpacích staniciach? Ceny pohonných hmôt by ešte mohli klesnúť, toto si myslia analytici

Do konca tohto roka by mohli ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach ešte stihnúť mierne klesnúť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytik 365.bank Tomáš Boháček.

„Ceny ropy pravdepodobne zostanú v relatívne úzkom rozpätí, pretože väčšina trhu očakáva vyváženú ponuku a dopyt. Náš výhľad pre ceny palív u nás je mierne rastový, no do konca roka by ceny mali ešte stihnúť poklesnúť,“ uviedol pre agentúru SITA Boháček. Ako dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj cien ropy znamená, že ceny benzínu na Slovensku sa udržia v najbližšom období nad 1 eurom a 50 centami a ceny nafty nad 1 eurom a 45 centami.

Pokračovanie zlacňovania pohonných hmôt nemožno podľa Pánisa čakať ani na okolitých trhoch s limitovaným priestorom pre odraz cien. Benzín možno natankovať najlacnejšie v Českej republike a Poľsku, kde sa cenovky pohybujú okolo/pod 1 eurom a 45 centami. Jeho rakúske, maďarské aj slovinské ceny sú podobné ako na Slovensku, teda okolo 1 euro a 50 centov, pričom v Chorvátsku sú ceny ešte o 3 až 4 centy vyššie.

Benzín máme takmer najdrahší, pri nafte platí opak

Najlacnejšie palivo do vznetových motorov možno z okolitých štátov EÚ kúpiť v Česku, kde sa cena odrazila mierne nad 1 euro a 40 centov, pričom jeho poľské ceny dosahujú približne 1 euro a 45 centov. Rakúske, maďarské, slovinské a chorvátske ceny nafty sa pohybujú okolo 1 eura a 55 centov. Ako upozornil analytik Boháček, v porovnaní s okolitými krajinami tankujeme benzín aktuálne druhý týždeň za sebou najdrahšie v strednej Európe.

Naftu tankujeme s výnimkou Česka naopak najlacnejšie, tam sú ceny aj naďalej nižšie o 6 centov. Rovnaké ceny nafty ako u nás sú v Poľsku. „Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 18 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 10 centov ako v EÚ, resp. o 12 centov v porovnaní s krajinami euro-menového bloku,“ dodal Boháček.

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 49. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesli približne o 1 cent na liter. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,507 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,702 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období natankovali o takmer 2 centy za liter lacnejšie, a to v priemere za 1,459 eura za liter.