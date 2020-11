V Thajsku zakázali porno: Miestni obyvatelia sa búria, na sociálnych sieťach spustili kampaň

Obyvatelia Thajska sa búria proti novému rozhodnutiu vlády, ktorým v krajine doslova zakázali pornografické weby. Uplynulý utorok tamojšia vláda oznámila, že zakazuje obyvateľom Thajska prístup na Pornhub a ďalších 190 webov, ktoré majú pronografický charakter.

Minister pre digitálne médiá Puttipong Punnakanta uviedol, že zablokovanie prístupu k pornografickým internetovým stránkam je súčasťou úsilia o obmedzenie prístupu k pornografii a hazardným webom, ktoré sú podľa zákona o počítačovej kriminalite v Thajsku zakázané. Informoval o tom web CNN s odvolaním sa na tlačové agentúry.

Obyvatelia Thajska sa teda už tak ľahko k pornu na internete nedostanú. To, samozrejme, vyvolalo vlnu nevôle zo strany občanov a mnohí začali proti prísnemu zákazu prístupu na porno weby protestovať na sociálnych sieťach a aj v uliciach. Thajčania na Twitteri vytvorili špeciálny hashtag #SavePornhub, pod ktorým možno nájsť kritické reakcie nielen obyvateľov krajiny, ale aj mnohých iných ľudí z ostatných kútov sveta.

Signs from the protest today:

“Every evening there’s a horny person – find them.”

“Do not hurt the lonely by blocking their entrance.”#SavePornhub #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/Lo7or8GJHC

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 3, 2020