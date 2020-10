Čo je a čo nie je pri masturbácii normálne a čo to tam dole máme? Pornhub prichádza zo sériou výchovných videí

Známa stránka s obsahom pre dospelých si veľmi dobre uvedomuje svoj dosah. A keďže je tiež známe, že školy naprieč celým svetom s predmetom sexuálna výchova zaostávajú, rozhodol sa Pornhub vziať veci do vlastných rúk. Už to nebude len o videách pre zábavu, ale aj o sexuálnej výchove.

Najznámejšia spomedzi pornografických stránok sa rozhodla, že už nebude svojich návštevníkov len uspokojovať, ale aj vzdelávať. Ide teda najmä o mladšie ročníky, ktoré si rozdiel medzi sexuálnou fantáziou a realitou mnohokrát ani neuvedomujú. Z tohto dôvodu sa Pornhub preto rozhodol, že pripraví sériu vzdelávacích videí, informuje web LAD Bible.

Sexuálna výchova v podaní Pornhubu

Pornhub Sexual Wellness Centre je nový sexuálno-výchovný program tvorený celkovo 11 videami, ktoré mladším ročníkom poskytnú užitočné informácie o vzťahoch, sexuálnom zdraví a, samozrejme, o sexe.

Pre tento krok sa známa stránka s erotickým obsahom rozhodla preto, že na školách je predmet sexuálnej výchovy často zanedbávaný a mladí mnohokrát prichádzajú do styku s prvými informáciami „čo“ a „ako“ práve na pornografických stránkach. Neuvedomujú si však pritom fakt, že to, čo vidia na internete, nie je realita a výsledkom je tak skreslená predstava o tom, ako by mal sex v súkromí a v skutočnom živote vyzerať.

Séria od odborníkov na sex

Jednotlivé videá vznikali pod dohľadom odborníkov a sex terapeutov, ktorí nimi zároveň divákov aj sprevádzajú.

Vo videách terapeuti vysvetľujú anatómiu ľudského tela, vyvracajú mýty, ktoré sa nad sexom ako takým neustále akoby vznášali a nechýbajú ani praktické názorné ukážky, čo kde je a ako to funguje. Samozrejme, nielen to. Nové odborné videá od Pornhubu tiež varujú pred nástrahami pohlavných chorôb, dôležitosť komunikácie s partnermi a nechýba ani apel na súčasnú koronavírusovú pandémiu.

Nielen pre mladšie ročníky

Pornhub sa do tejto iniciatívy pustil ako prvý z veľkých pornografických stránok. Už dávnejšie pritom jeho manažment informoval o tom, že chce byť jednotkou v poskytovaní dôležitých a vysvetľovaní potrebných informácií týkajúcich sa sexu. Veľa mladých ľudí má totiž ohľadne sexu množstvo otázok, na ktoré im nikto z dospelých nevie, respektíve nedokáže poskytnúť relevantné odpovede. Vďaka novej výchovnej sérii videí to tak bude pre všetkých jednoduchšie.

Pokiaľ vás predmetné videá zaujímajú, nájdete ich na tomto odkaze. Samozrejme, nie sú určené len mladším ročníkom. Veľmi prínosné môžu byť pre akúkoľvek vekovú skupinu. Čo je a čo už nie je normálne pri masturbovaní? Prečo je dobré sa pri sexe chrániť, či aká je anatómia mužských a ženských pohlavných orgánov? Toto a ešte viac prezrádza nová séria edukačných videí o sexe Pornhub Sex Ed.