V Štiavnických vrchoch vznikol unikátny domček. Uprostred prírody sa môžete ubytovať priamo vo včelíne

Predstavte si, že si ľahnete na posteľ, vypustíte všetky starosti z hlavy, načúvate zvukom prírody a nasávate vôňu byliniek, medu, peľu či vosku, ktorý vyprodukovali včely. Niečo takéto môžete zažiť v prírode Štiavnických vrchov iba na krok od jedného z najkrajších slovenských miest, Banskej Štiavnice.

Včelí hotel je unikátny projekt Dušana Budinského, ktorý sa okrem iného venuje včelám už pár rokov. Spanie na úľoch je prastarý prírodný spôsob oddychu a relaxu, keď si starí včelári začali uvedomovať pozitívny vplyv na organizmus pri pobyte vo včelíne. Dnes je tento spôsob terapie rozšírený a užiť si ho môže aj verejnosť.

Ak sa nemýlim, s nápadom včelieho domčeku ste prišli len minulý rok. Venovali ste sa včelám aj predtým?

Včelám sa venujem tretí rok a bola to skôr túžba po práci s drevom, respektíve postaviť niečo z dreva, keďže svoju dielňu som mal už hotovú.

Celý domček ste postavil úplne sám?

Áno. Vždy som túžil niečo tvoriť, ale v Bratislave som nemal priestor, tak teraz si plním svoje sny a zisťujem, že dokážeme vytvoriť úplne všetko, jediná prekážka sme my sami. Ale zároveň zisťujem, že žiadny splnený sen nás šťastnými nespraví, ale to je debata asi na inokedy, respektíve, to musí prežiť každý v sebe.

Poďme teda k domčeku. Ako to celé funguje? Objednám si pobyt, ubytujem sa a iba ticho načúvam bzučaniu včiel? Aké účinky to môže na mňa mať ako človeka z mesta?

Áno. Iba tichúčko načúvam a dýcham. Pre niekoho, teda asi pre väčšinu (častokrát aj pre mňa), nepredstaviteľná činnosť — započúvať sa do seba. Tým, ako sme zvyknutí vykonávať neustále nejakú aktivitu a náš mozog sa stále zaoberá riešením nezmyselných vecí, zrazu máme možnosť spomaliť a načúvať zvuku prírody. Včely nikdy nespia a energia, ktorou žije ich kolónia je obrovská a pritom tak jednoduchá.

A aké má pobyt účinky?

Prchavé čiastočky medu a peľu obsiahnuté v úľovom vzduchu priaznivo vplývajú na sliznicu priedušiek a znižujú tak ich zahlienenie a opuch. Vôňa včelieho jedu potláča migráciu lymfocitov do tkaniva a tým spomaľuje alergickú reakciu. Propolis v kombinácii s výparmi z včelieho jedu má protizápalový, antibakteriálny a antivírusový efekt a dezinfikuje dýchacie cesty. Vzduch vo včelíne je čistý, priehľadný a liečivý — naplnený arómami kvetov, medu, vosku, propolisu, peľu a negatívnymi iónmi. Dýchanie vzduchu vo včelíne znižuje krvný tlak a zlepšuje zloženie krvi. Človek dýcha pomalšie a pokojnejšie.

Hovoríte, že vôňa včelieho jedu spomaľuje alergickú reakciu. Ak je však niekto alergický na bodnutie včely, je pre neho pobyt v domčeku vhodný?

Určite neodporúčam pobyt v apidomčeku ľuďom, ktorí sú alergickí na včelie bodnutia. Taktiež ani na včelie produkty – med, peľ, propolis. Taktiež onkologickým pacientom, ľuďom trpiacim silnými infekčnými chorobami, tuberkulózou, tehotným a kojacim ženám. Nie som lekár a žiadna klinická štúdia sa na takýto typ liečby — oddychu nerobila. Vychádzam s knihy „Spanie na úľoch“ od doktora V. A. Solomkiho, ktorý sa v bývalom Sovietskom Zväze zaoberal desaťročia skúmaním tejto techniky, nakoľko na východ od nás má dlhú a uznávanú tradíciu.

Pre aký tip alergikov by ste teda odporučili tento pobyt?

Na túto otázku vám nikto konečnú odpoveď nedá. Príroda a teda aj včely fungujú podla iného princípu, akým sa väčšina ľudí uberá. To, čo jeden deň môže niekomu pomôcť, druhý deň mu to môže uškodiť. Preto odporúčam začať s dvojhodinovým odpočinkom a až následne s nočným pobytom. Ale ani to nie je záruka, že sa vám neudejú nejaké veci, keďže každá choroba má príčinu v našej psychike, uvoľnením pri odpočinku sa môžu začať s našim telom rôzne procesy.

S akými reakciami sa stretávate u ľudí, ktorí tento proces v domčeku absolvujú?

Som prekvapený, že veľa ľudí o tejto možnosti stále vôbec nevie. Je to pre nich často atrakcia alebo relax v prírode, ale aj túžba dozvedieť sa o včelách a včelárčení niečo viac.

Chodí ich ku vám veľa?

Žiaľ, ešte ich veľa prísť nestihlo, nakoľko sme apidomček dokončili koncom leta, začiatkom jesene minulého roka a to majú už včielky slabšiu aktivitu. Ich najväčsia aktivita je na letný slnovrat, kedy sa môže v jednej rodine nachádzať aj 40-tisíc včiel. Potom ich aktivita pomaly klesá a pripravujú sa na zimu. No a začiatok je na jar, keď začnú kvitnúť prvé stromy a byliny, to je neopísateľný zmyslový pocit, ktorý sa teraz vo včelíne odohráva.

Pobyt môžu ľudia absolvovať buď na jednu noc alebo na jednu hodinu. Dokážu sa prejaviť účinky aj počas tak krátkej doby, akou je jedna hodina?

Niekdy nám stačí aj 10 minút spánku a sme ako vymenení. A niekedy nám nestačí ani 12 hodín. Je to individuálne a závisí to od toho, ako sa človek dokáže uvoľniť. Ale tým, že ste v prostredí, ktoré je nabité obrovskou vôňou čistých prírodných liečivých bylín a to všetko máte zhutnené do malého priestoru, v ktorom vám pod telom vibrujú desaťtisíce včiel, prídete na iné myšlienky.

Apiterapia alebo teda liečba včelími produktami ako med, peľ či propolis, sa považuje za jednu z najstarších liečebných metód vôbec. Je možné si u vás zadovážiť aj tieto produkty?

Samozrejme. Prvé z vecí, ktoré sme mali zo včiel bol peľ a propolis (propolis je pre nás všeliek a podľa môjho názoru veľmi nedocenený). Postupne spoznávame, čo všetko sa dá zo včielok využiť. Dokonca som bol aj na kurze liečby včelím bodnutím, keď sa cielene bodá včelím žihadlom postihnuté miesto na tele. Nakoľko je to dosť riskantný zákrok, tak to aplikujem iba na sebe ako väčšina včelárov.