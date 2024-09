V Rusku sa deje niečo zvláštne, nový fenomén môže skončiť veľmi zle. Naštartoval ho vládny program, ktorý nedávno zanikol

Už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa hovorí o problémoch tamojšej ekonomiky. Tá sa podľa dostupných správ prehrieva, vláda musela zvyšovať rôzne dávky, na pracovnom trhu chýbajú státisíce zamestnancov, pričom umelé dotácie nafúkli aj trh s hypotékami. Zároveň sa v Rusku vyskytol zvláštny fenomén, ktorý poprel jeho dovtedajšiu mentalitu. Informuje o tom portál Index.

Ešte v lete 2020 spustilo Rusko vládny program, ktorý mal pomôcť vyriešiť dva základné problémy – prežiť veľkým developerom a zažehnať krízu spojenú s nedostatkom bývania. Z plánovaných šiestich mesiacov sa napokon stali štyri roky, čo značne trh zdeformovalo a rozdalo sa údajne až 1,5 milióna hypoték. V súčasnosti je úroková sadzba v Rusku na úrovni 18 percent a ceny nehnuteľností boli vystrelené do rekordných čísel.

V praxi sa stalo to, že vlastné bývanie a hypotéky sú dostupné iba pre najbonitnejšiu klientelu, pričom menej majetní obyvatelia ich už nemajú šancu získať. Ako upozornila centrálna banka, problém nie je iba v samotných hypotékach, ale aj v celkovom zadlžovaní ruských občanov. Tí v rámci tohto trendu popreli svoju dovtedajšiu mentalitu, ktorá mala voči dlhom odmietavý postoj.

Okrem drahých pôžičiek Rusi vo veľkom žiadajú aj o tie malé – takzvané úvery pred výplatou, ktoré sú často vo výške do 100 eur. Berú si ich ľudia, ktorí skrátka nemajú financie na nevyhnutné životné potreby. Podľa centrálnej banky je tempo rastu týchto pôžičiek vysoké, čo so sebou prináša aj riziká. Faktom je to, že mnoho z týchto ľudí svoje dlhy nikdy nesplatí, nakoľko aj malý výkyv v príjmoch, či nečakaná situácia, môže dlžníkom výrazne skomplikovať život.

Na druhej strane sú potom bohatí klienti, ktorí si pôžičky berú v súvislosti so zveľaďovaním svojho životného štýlu a rozširovania majetkového portfólia. Ako naznačujú súčasné správy, až 56 percent Rusov má dlhové zaťaženie nad 50 percent a v Rusku žije približne 50 miliónov ľudí, ktorí majú na krku aspoň jeden úver.