Brána do pekla v Rusku šialene rastie, deje sa niečo strašné: Nové fotografie ukazujú, ako prerástla z úzkeho kanála v kráter

Opäť sa objavili správy o „bráne do pekla“ na Sibíri a o tom, že rastie. Potvrdili to fotografie pochádzajúce priamo z vesmíru. Ako uvádza Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, zachytila ich družicová technológia Landsat a ukázalo sa, že za posledné desiatky rokov sa z priepasti v podobe úzkeho kanála stal desiatky metrov široký kráter.

Keď hovoríme o bráne do pekla, máme na mysli kráter Batagai (známy aj ako Batagaika). Nenechajte sa však oklamať slovíčkom kráter. Ako vysvetľuje portál Science Alert, je to v podstate jama, ktorá vznikla ako jav, keď sa pri topení večne zamrznutej pôdy prepadla zem. Nachádza sa v severnom Jakutsku v Rusku.

Fotografie potvrdzujú tieto zmeny

EROS spomína, že medzi rokmi 1965 až 1975 išlo ešte iba o obyčajnú roklinu. No odvtedy sa rozrástla a stále sa zväčšuje. V súčasnosti je kráter dlhý približne 1 kilometer, široký 800 metrov a jeho hĺbka je 50 metrov.

Rozmrazovanie permafrostu nie je dobrou správou

Či si to priznáme, alebo ešte stále pred tým zatvárame oči, realita je taká, že našu planétu nečaká ružová budúcnosť. Rozmrazovanie permafrostu, ku ktorému pri tomto dochádza, má svoje negatívne dosahy — ukrýva totiž stáročia zamrznuté mŕtve rastliny aj živočíchy.

Zrútenie časti svahu kráteru odhalilo vrstvy permafrostu staré 650 000 rokov. Ide o najstarší permafrost na Sibíri a druhý najstarší na svete. Pri jeho rozklade do atmosféry prúdi oxid uhličitý a metán, ktoré ešte urýchľujú tento proces a vzniká bludný kruh. Takže už asi tušíte, že to pre Zem neveští nič dobré.

Nemôže narastať donekonečna

Ako sme vás už informovali, tento jav nemôže trvať večne. Od zrútenia časti svahu sa roztopila oblasť ľadu a sedimentov zodpovedajúca viac ako 14 veľkým pyramídam v Gíze. Rýchlosť topenia zostala za posledné desaťročie relatívne stabilná, no kráter naďalej aktívne rastie. Nemôže však narastať donekonečna.

Permafrost, ktorý zostal vo vnútri krátera, je hrubý už len niekoľko metrov. Možnosť ďalšieho prehlbovania sa už prakticky vyčerpala vzhľadom na geologické podložie, ktoré sa pod ním nachádza.