V rukách Penty skončí ďalšia štátna nemocnica: Predaj už schválila vláda, ľudia sa o jej osud údajne nemusia obávať

Kabinet schválil predaj železničnej nemocnice v Košiciach firme zo siete Penta Hospitals. Vláda SR v stredu schválila návrh Ministerstva hospodárstva SR na povolenie prevodu majetku Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Návrh vychádza zo žiadosti Ministerstva dopravy SR predať Železničnú nemocnicu s poliklinikou v Košiciach (ŽNsP) v správe ŽSR za 11,3 milióna eur bez DPH spoločnosti SI REAL, s.r.o., ktorá patrí do siete Penta Hospitals. Podľa dokumentu išlo o najvyššia ponuku v rámci desaťkolového ponukového konania.

Priestory boli doteraz v prenájme

„ŽSR trvale nepotrebuje predmetné nehnuteľnosti. Predávaný majetok sú pre potreby podniku prebytočné, nie sú využívané na účely činnosti podniku,“ uvádza sa v predložených dokumentoch. Generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako potvrdil nepotrebnosť majetku ŽNsP Košice a súhlasil s jeho odplatným prevodom.

Financie z predaja pokryjú dodatočné majetkoprávne usporiadanie pozemkov potrebných pre železničnú infraštruktúru, pričom majetok predávaný v rámci tohto ponukového konania nie je podľa vedenia ŽSR súčasťou hlavných železničných tratí.

Prevádzka nemocničného zariadenia v objekte by mala byť aj naďalej zachovaná. Skupina Penta Hospital už v minulosti potvrdila, že sa uchádzala o kúpu nehnuteľného majetku Železničnej nemocnice v Košiciach s cieľom zabezpečenia jej ďalšej dlhodobej prevádzky.

Priestory košickej železničnej nemocnice má v súčasnosti v prenájme spoločnosť Železničné zdravotníctvo Košice, ktorá patrí do siete Penta Hospitals. Zdravotnú starostlivosť poskytujú na siedmich oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Vedenie a zamestnanci nemocnice v auguste 2022 vyjadrili obavy zo zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy prípadnému developerovi. Nájomnú zmluvu železnice následne predĺžili do konca roka 2025 s opciou do konca ďalšieho roka.