V nedeľu budú obchody zatvorené. Pozrite si prehľad reťazcov, ktoré upravujú svoje hodiny, a kde nakúpite aj vo sviatok

Na Slovensku sa blíži ďalší sviatok. V nedeľu 17. novembra si pripomenieme Deň boja za slobodu a demokraciu. Okrem toho, že ide o významnú historickú udalosť, ktorá je podľa ústavy štátnym sviatkom, spája sa ešte s jednou vecou, a tou sú zatvorené obchody.

V nedeľu teda nenakúpite. Niektoré obchodné reťazce sa preto rozhodli predĺžiť svoje otváracie hodiny. Iné, naopak, túto možnosť nakupujúcim neponúknu.

Takéto majú plány

Ako pre TV Noviny uviedla spoločnosť Tesco, všetky supermarkety, hypermarkety aj expres predajne Tesco budú v nedeľu zatvorené. Zákazníci však môžu využiť samoobslužné tankomaty.

Rovnako budú zatvorené aj predajne Billa. „Naši zákazníci si však môžu v tento deň nakúpiť na vybraných čerpacích staniciach OMV v rámci konceptu Viva BILLA. V ostatných dňoch sú supermarkety Billa otvorené v štandardných otváracích hodinách,“ informovala Jana Riečanská zo spoločnosti.

Ani jeden z vyššie spomenutých reťazcov sa nechystá v sobotu upraviť otváracie hodiny. Rovnako je na tom aj Terno.

Spoločnosť COOP Jednota sa rozhodla v sobotu pred sviatkom nechať otváracie hodiny podľa pôvodných, 17. novembra bude však jedna z predajní otvorená, a to samoobslužná predajňa 24/7 v obci Šalgočka.

Spoločnosti Kaufland a Lidl svoje otváracie hodiny počas soboty predĺžia.

„V sobotu 16. novembra bude otváracia doba od 6:30 do 21:30. Ostatné dni vrátane víkendu (mimo 16. a 17. novembra) bude štandardná otváracia doba, a síce pondelok – sobota od 7:00 do 21:00 a v nedeľu od 8:00 do 20:00,“ povedala hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová.

Zmeny sa však netýkajú prevádzok Kauflandu v bratislavských nákupných centrách Avion a Danubia. Tu platí štandardná otváracia doba.

Dlhší čas na nákup ponúkne zákazníkom aj Lidl. Ako uviedla Adriana Maštalircová z komunikačného oddelenie, 16. novembra sa otváracia doba predĺži o 30 minút pred otvorením aj pred zatvorením.

„Štandardné predajne teda budú otvorené od 6:30 do 21:30. Cez sviatok 17. novembra budú predajne zatvorené a od pondelka 18. novembra už budú všetky naše predajne otvorené v štandardných časoch,“ povedala.

Nakúpiť počas nedele však môžete napríklad v pohraničných oblastiach v zahraničí. Na Slovensku zároveň platia niektoré výnimky, ktoré zostanú otvorené aj 17. novembra.