V prípade invázie z Ruska v tom bude Ukrajina zrejme sama. NATO tam nepošle žiadne bojové jednotky

Severoatlantická aliancia neplánuje vyslať bojové jednotky na Ukrajinu v prípade ruského vpádu do tejto krajiny, ktorá nie je členom NATO. Uviedol to v nedeľu generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

„Nemáme plány na rozmiestnenie bojových jednotiek NATO na Ukrajine… zameriavame sa na poskytovanie podpory,“ povedal Stoltenberg pre britskú televíziu BBC po otázke, či by vylúčil nasadenie vojakov NATO na Ukrajine, ak by na ňu Rusko zaútočilo.

Je rozdiel medzi členom NATO a Ukrajinou

„Je veľký rozdiel medzi členom NATO a silným a vysoko ceneným partnerom ako Ukrajina. O tom niet pochýb,“ citovala vyjadrenie generálneho tajomníka agentúra Reuters. Podľa BBC Stoltenberg tiež vyzval na „vyvážený prístup“ v súvislosti s rastúcim napätím okolo Ukrajiny. Táto situácia predstavuje „skutočné nebezpečenstvo“ a krajiny by sa mali naďalej snažiť o politické riešenie, zdôraznil.

Rusko umiestnilo v oblastiach neďaleko ukrajinskej hranice okolo 100.000 vojakov spolu s tankami, delostrelectvom či raketami. Moskva popiera plány na inváziu do bývalej sovietskej republiky, žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky vrátane uistenia, že Ukrajina sa nestane členom Severoatlantickej aliancie.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu vyhlásil, že Ukrajina nie je pripravená na členstvo v NATO a „nijako by neprispela“ k posilneniu bezpečnosti aliancie. Členstvo Ukrajiny by však narušilo vzťahy NATO s Ruskom, keďže by bolo „hrubým porušením záväzkov prijatých prezidentmi USA a ďalších členských štátov aliancie“, povedal Lavrov podľa agentúry TASS v programe televízie Pervyj kanal.