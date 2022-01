Spojené štáty varujú: Ak by nastala invázia Ruska na Ukrajinu, bude to mať „príšerné“ následky

Ak by Rusi zaútočili na územie Ukrajiny, následky by boli „strašné“ pre obidve strany, odkazujú Spojené štáty.

Rusko vyzývajú na diplomatické riešenie. Napätie spojené s hromadením vojenskej sily na ruskom území pri ukrajinskej hranici neutícha, informuje portál The Guardian.

Skončilo by to množstvom obetí, hlásia Spojené štáty

Americký prezident Joe Biden oznámil podporu tým, že v najbližších dňoch odošle malú skupinu vojakov do krajín NATO a východných častí Európy. V pohotovosti má momentálne Pentagon 8,5-tisíc vojakov, ktorí sú pripravení na eskort.

Vo svojom piatkovom prejave v Pentagone vyzvali najvyšší americkí predstavitelia na diplomaciu, pričom dodali, že vo svojom momentálnom stave má Rusko dostatok jednotiek i vybavenia na to, aby ohrozilo osud celej Ukrajiny.

Vrchný americký generál Mark Milley hovorí: „Ak by sa na Ukrajine rozpútal konflikt, bol by to veľmi, veľmi významný krok, ktorý by skončil množstvom obetí.“ Podotýka, že podobný konflikt by mal „hrozné“ následky pre obidve strany.

Predseda zboru náčelníkov štábov dodal: „Bolo by to príšerné. Príšerné a strašné.“

Americký minister obrany Lloyd Austin nadväzuje tvrdením, že hromadenie vojenských síl vedľa ukrajinskej hranice dosiahlo level, kedy má Putin „množstvo vojenských možností“, vrátane akcií, ktoré by nevyvrcholili do plnej invázie.

Podľa jeho názoru sa však vojne dá stále vyhnúť: „Konflikt nie je nevyhnutný. Na diplomaciu stále ostáva čas i priestor. Putin môže urobiť správny krok, a to prikázať deeskaláciu – prikázať svojim jednotkám, aby ustúpili.“

Putinove obavy z hromadenia zbraní vedľa ruských hraníc nebralo NATO a USA do úvahy, ukrajinský prezident nechce, aby sa podliehalo panike

K situácii dochádza po prvých komentároch ruského prezidenta po reakciách od krajín NATO a USA na návrh Ruska na prepísanie bezpečnostnej dohody z čias studenej vojny. Putin povedal, že USA a ich spojenci v NATO ignorovali hlavné bezpečnostné obavy Ruska, ale v rozhovore s Emmanuelom Macronom prisľúbil pokračovať v rozhovoroch so Západom.

Ruský vodca uviedol, že obavy Moskvy z rozširovania NATO a rozmiestnenie úderných zbraní v blízkosti ruských hraníc neboli zohľadnené. Macron v rozhovore Putina informoval o tom, že Rusko musí podľa Élysée rešpektovať suverenitu štátov. Putin súhlasil s pokračovaním rozhovorov, čím vytvoril pocit že sa „veci pohli“, povedal predstaviteľ francúzskeho predsedníctva.

Po zhromaždení 100-tisíc vojakov na ukrajinskej hranici Biden vo štvrtok oslovil Zelenského s tým, že „existuje zjavná možnosť, že vo februári Rusko Ukrajinu napadne.“

Zelenskyj odpovedal, že situáciu nepovažuje za vypätejšiu, než tomu bolo doteraz. „V zahraničí panuje predstava, že na Ukrajine je vojna. Takto to ale nie je. To síce neznamená, že tu nie je hrozba eskalácie, ale túto mieru paniky nepotrebujeme.“

Šéf nemeckej zahraničnej spravodajskej služby v piatok uviedol, že Rusko ešte nie je pripravené na inváziu. „Domnievam sa, že rozhodnutie o útoku ešte nepadlo,“ povedal Bruno Kahl pre agentúru Reuters.