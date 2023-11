V populárnej destinácii na vás číha veľký podvod: O peniaze môžete prísť práve kvôli vašej ochote a slušnému správaniu

V najrušnejších a najnavštevovanejších mestách sveta je vysoko pravdepodobné, že sa stretnete aj s turistickými pascami a podvodmi, ktoré majú jednotliví špekulanti veľmi dobre premyslené. Príkladom je aj scam, ktorý môžeme pracovne pomenovať ako „podvod čistých topánok“.

Nie tak dávno sme písali o podvode, na ktorý síce môžu naraziť turisti vo viacerých známych destináciách, no veľmi často sa s ním stretnete v Miláne. Ide o trik „fotografov“, ktorí vás odfotia na profesionálny fotoaparát a následne od vás žiadajú omnoho viac peňazí, ako ste si predtým dohodli.

Väčšina známych turistických pascí a podvodov stojí a padá na rýchlej a nepresnej formulácii s podvodníkom a následnom emočnom vydieraní. A veľmi podobne prebieha aj ďalší scam, ten, ktorému sa zvykne hovorievať aj podvod čistých topánok.

Náhodná strata a slušná výchova sú základom triku

V hlavnej úlohe sa nachádza podvodník, ktorý sa však prezentuje ako ponáhľajúci sa čistič topánok. Pod pazuchou môže mať nejaký stolček, pár handier, prípravok a hlavný bod programu, kefu na obuv. Ak okolo neho prechádzate, úplne náhodou mu spadne na zem práve kefa, alebo iný predmet z jeho inventára.

V zmysle slušnej výchovy človek tento predmet zdvihne a upozorní pána, že mu to spadlo z rúk. A tam sa to celé začína. Podvodník vám v zmysle veľkého poďakovania ponúkne vyčistenie vašich topánok zadarmo. Ani sa vlastne nestihnete spamätať, už pred vami kľačí so stolčekom, handričkou dáva vašej obuvi mnohokrát nepotrebný wellness.

Podvodník má v procese scamu dve možnosti

Ako pri väčšine scamov, aj tu platí, že ak sa po chvíli rozhodnete, že o danú bezplatnú službu proste nemáte záujem, prichádza na rad druhý bod programu. Podvodník od vás začne žiadať peniaze za vyčistenie topánok. Ak mu ich dáte, žiada viac. Ak zas nie, môže sa rozhodnúť dvoma spôsobmi. Buď vytiahne telefón a začne vám ukazovať fotografie svojich detí či rodiny, ktorí majú hladovať, alebo pohrozí privolaním polície.

Dovedna sa však ešte nestalo, aby oklamaní turisti súhlasili s príchodom polície a podvodník s nimi na danom mieste čakal, keďže ide o podvod od základu. Na tento scam, ktorý sa rozmohol hlavne v Istanbule, upozornila aj travelblogerka Ksenia Lukina.

Dajte si tak na výlete nielen v tureckej metropole dobrý pozor. Ak vás zaujíma, aké podvody na turistov čakajú v iných mestách, určite si pozrite našu rubriku o turistických pasciach.