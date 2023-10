V ponuke je Mila, Vinea či Kofola: Reťazec Biedronka láka Poliakov na „slovenský týždeň“, kúpite ich tam za takéto ceny

Známy poľský reťazec Biedronka, ktorý sa chystá rozšíriť svoje pôsobenie na Slovensku, sa nám chce zrejme zapáčiť. V predajniach u našich severných susedov je aktuálne v ponuke množstvo našich výrobkov v rámci špeciálneho „slovenského týždňa“.

Poľský reťazec Biedronka láka svojich zákazníkov v týchto dňoch do svojich predajní na slovenské výrobky. Po prvýkrát spustil tzv. slovenský týždeň, na pultoch sa nachádza množstvo našich tradičných výrobkov. V ponuke sú salámy, klobásy, rôzne druhy syrov, ale aj tatárske omáčky, lokše či slovenské keksíky. Reťazec navyše uvádza, že všetky výrobky predáva za „supercenu“.

Pozreli sme sa do letáka, ako to s cenami skutočne vyzerá. Napríklad pollitrovú fľašku Vinei Biedronka predáva za 3,49 zlotých, čo je v prepočte asi 78 eurocentov. Keksíky Mila môžu Poliaci kúpiť za 2,99 zlotých, teda zhruba 67 eurocentov. V ponuke je aj nápoj „Acimilko“, ktorý je zrejme prezlečeným „Acidkom“, ktorého 450 ml balenie sa dá kúpiť za 3,49 zlotých, v prepočte 78 eurocentov. Ceny výrobkov sú veľmi podobné tým, za ktoré si ich môžeme kúpiť aj v našich obchodoch v akcii, alebo aj bez nej. To, ako vyzerá kompletná ponuka slovenských výrobkov v Biedronke, si môžete pozrieť v našej galérii:

Chystajú sa na Slovensko

Ako sme aj v našich predchádzajúcich článkoch informovali, Biedronka sa u nás chystá na expanziu. Pred pár dňami sa dokonca snažili obsadzovať dôležité pozície, ktorými sú nákupcovia, ktorých úlohou bude zabezpečovať nákup produktov, ktoré do obchodu prilákajú ľudí a bude o ne záujem.

Biedronka je na našom trhu momentálne vo fáze prieskumu trhu a hľadania nových ľudí. Arkadiusz Mierzwa, riaditeľ komunikácie a trvalo udržateľného rozvoja ešte v júli uviedol, že proces expanzie do novej krajiny je časovo náročný a na informácie o prvých predajniach na Slovensku si budeme musieť ešte pár mesiacov počkať.