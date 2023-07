Potvrdené! Superlacný poľský reťazec Biedronka prichádza na Slovensko. Počkáme si naň, načrtli, keby by ho mohli otvoriť

Biedronka je v Poľsku veľký hráč. Má v krajine 3 300 prevádzok a ide tak o najväčšieho predajcu potravín, ktorý dáva prácu 70-tisíc zamestnancom. Jej tržby v Poľsku sú na úrovni 12 miliárd eur. Ešte v apríli sme informovali, že poľský diskontný potravinový reťazec Biedronka by mohol byť aj na Slovensku. Všetkým dohadom je však teraz koniec, a ako informuje portál Aktuality, poľská sieť s lacnými potravinami Biedronka potvrdila, že už spustila proces, ako sa dostať na slovenský trh.

Proces expanzie do novej krajiny je však časovo náročný a na informácie o prvých predajniach na Slovensku si budeme musieť ešte pár mesiacov počkať. Šéf z odboru pre komunikáciu a trvalo udržateľný rozvoj Arkadiusz Mierzwa však pre Aktuality prezradil, že reťazec si dláždi cestu aj pod južnú stranu Tatier.

Biedronka hľadá prvých Slovákov

Expanziu potvrdzuje aj ponuka práce, na ktorú upozornili Hospodárske noviny. Podľa nej poľský reťazec hľadá ľudí so skúsenosťami, či prípadným vzdelaním v oblasti potravinárskeho priemyslu a zdravej výživy. Čo je ale dôležité, uchádzač musí vedieť slovenský a anglický jazyk. O poľskom jazyku sa v ponuke nehovorí nič.

Lákavý je tiež plat, ktorý sa môže vyšplhať až na 2 500 eur, no potenciálny uchádzač sa za prácou bude musieť presťahovať do Varšavy, kde má reťazec centrálu. Tento presun by však mal uľahčiť takzvaný relokačný príspevok, ktorý zamestnávateľ ponúka.