V piatok mu partnerka povedala áno, v sobotu vyhral tučný jackpot. Takto sa z muža stal šťastlivec roka

Nick Miller bude mať z prvého júlového víkendu spomienky na celý život. V rámci niekoľkých desiatok hodín sa požiadal priateľku o ruku a aby tej radosti nebolo málo, vyhral stovky tisíc dolárov, píše UPI.

Muža z obce Bernard v štáte Iowa postihla doslovná vlna šťastia a radosti. Všetko to začali v piatok večer, kedy na rande požiadal svoju partnerku o ruku. Po tom, čo dostal áno, sa z neho stal šťastný muž, ktorého čakala nová životná etapa.

V sobotu ráno sa cestou do práce zastavil aj s bratom na raňajky v jednej reštaurácii v neďalekom mestečku. V podniku si Nick všimol, že miestna lotéria ponúka za výhru jackpotu až niečo vyše 360-tisíc eur, čo ho motivovalo ku kúpe žrebu.

A Dubuque County man’s marriage proposal was accepted on a Friday night. Then the next morning, he won a lottery prize of nearly $400,000! Hear more about Nick Miller’s big win on our blog: https://t.co/Ql1ZnLhaYx pic.twitter.com/wScUAiyQIe

