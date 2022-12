Prirovnávajú to ku kopnutiu do osieho hniezda. Vedci vysvetľujú, prečo sme v zime častejšie chorí

Každý zdravý človek má v tele hotovú armádu, ktorá je pripravená popasovať sa s patogénmi, ktoré by vás chceli pripútať k posteli. Nová štúdia ale vysvetľuje, prečo si v zime dopraje takpovediac prestávku, následkom čoho množstvo ľudí potrápia respiračné ochorenia.

Je to ako kopnutie do osieho hniezda

V rámci nového výskumu sa vedcom konečne podarilo identifikovať fyziologické zmeny, následkom ktorých sme v chladnom počasí náchylnejší na nepríjemné respiračné ochorenia, píše web IFL Science. Ide o prvý výskum, v rámci ktorého sa podarilo odhaliť konkrétne biologické mechanizmy zapríčiňujúce, že na jeseň stúpa nielen množstvo prípadov nákazy covidom, chrípkou, ale pribúda aj ľudí trpiacich bežným nachladením. Odborníci dúfajú, že zistenia im pomôžu lepšie nastaviť rôzne preventívne opatrenia.

Doteraz prevládal názor, že v zimnom období trávime viac času v uzavretých priestoroch, kde sa choroby šíria rýchlejšie, informuje EurekAlert!. Nová štúdia ale ukázala, že za nárast množstva prípadov sú zodpovedné najmä biologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Všetko sa to začína v nose, kde sa nachádza prvá obranná línia, ktorá nám má pomôcť v boji proti patogénom.

Vedci proces prirovnávajú k tomu, ako keď kopnete do osieho hniezda. Akonáhle sa patogén dostane do nosa, roj extracelulárnych vezikúl (EV) sa na neho vrhne a pokúsi sa ho zlikvidovať. Tento proces dokáže odštartovať už jediný covid vírus a dva rinovírusy, teda vírusy, ktoré sú zodpovedné za vznik bežného nachladenia.

Obranná línia sa oslabuje

Ani EV ale nie sú dokonalé. Naša nosná dutina je vystavená rôznym elementom, a to najmä v zime, keď do nej nasávame chladný vzduch. Stačí stráviť len 15 minút vonku, keď teplota klesne na 4,4 °C, aby aj teplota vo vnútri nášho nosa klesla až o 5°C. Experimenty ukázali, že následkom toho sa imunitná reakcia oslabuje.

Počet EV, ktoré sa vrhli na „nepriateľa“, klesol až o 42 %. Tie, ktoré sa pokúsili patogén zlikvidovať, zas mali poškodené antivirálne proteíny. „Odhalili sme nový imunitný mechanizmus v nose, ktorý je konštantne bombardovaný a zistili sme, čo narúša obranyschopnosť,“ vyjadrili sa odborníci.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Allergy and Clincal Imunology, ďalším krokom je zistiť, ako obranný mechanizmus obnoviť a posilniť, a to najmä v období chladnejších mesiacov.