V noci zasiahne Tatry orkán Willy. Hrozí aj „padavý vietor“, ktorý ich pred 18 rokmi spustošil

Extrémne počasie dáva v posledných mesiacoch poriadne zabrať aj Slovensku. Dnešná noc nebude výnimkou, na svedomí to bude mať tlaková níž „Willy“. Tá môže do Tatier priniesť nebezpečný, tzv. „padavý vietor“.

Portál iMeteo informuje o hrozbe, ktorá môže počas dnešnej noci postihnúť predovšetkým oblasť Vysokých Tatier.

Willy prichádza na Slovensko

Menom Willy nazvali nemeckí meteorológovia presúvajúcu sa tlakovú níž, ktorá aktuálne smeruje z oblasti južnej Škandinávie nad Pobaltie. Dnes v noci má prechádzať cez územie Slovenska, pričom meteorológovia varujú, že vietor môže dosahovať rýchlosť mohutnej víchrice, zatiaľ čo jeho nárazy dosiahnu až rýchlosť orkánu.

Willy môže priniesť „padavý vietor“

Tento typ vetra je veľmi nebezpečný. Vzniká v prípade, keď je smer vetra orientovaný kolmo na horský masív, a teda po prekonaní horskej prekážky dokáže vzduch pomerne rýchlo prepadávať a naberať rýchlosť.

S „padavým vetrom“ takéhoto rozsahu sme sa na Slovensku naposledy stretli pred 18 rokmi, kedy spôsobil obrovskú veternú kalamitu, ktorá doslova spustošila veľkú časť Tatier. Aj dnes v noci má vietor znovu narážať predovšetkým na masív Vysokých Tatier, pričom po jeho prekonaní má ešte naberať na sile.

Meteorológovia preto varujú, že v ohrození sú predovšetkým juhovýchodne orientované doliny a záveterné oblasti. Konkrétne ide o oblasť od mesta Vysoké Tatry po Kežmarok.

V najnižších dolinách by mal nárazový vietor dosahovať rýchlosť do 90 km/h, v stredných polohách do 1 500 metrov sa očakávajú nárazy s rýchlosťou do 130 km/h. Oblastiam vo výške od 1 500 do 2 000 metrov však hrozí nárazový vietor, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť až 160 km/h.

Hrozia aj materiálne škody

Pri takejto rýchlosti je, samozrejme, potrebné počítať aj s materiálnymi škodami. Počas kalamity v roku 2008 bol v hornej hranici lesa zaznamenaný poryv vetra s rýchlosťou viac než 200 km/h, škody napáchané počas dnešnej noci by preto nemali mať až tak obrovský rozsah. Napriek tomu sa ale v zalesnených oblastiach očakáva nárazový vietor s rýchlosťou okolo 140 km/h, ktorý môže byť veľmi nebezpečný.

Obyvateľom týchto oblastí sa preto od dnešného večera odporúča neopúšťať svoje príbytky. So silným vetrom tiež treba rátať aj vo všetkých ostatných horských oblastiach severného Slovenska. K upokojeniu situácie by malo prísť zajtra doobeda.