Američanka sa stala bizarným virálom: Do Pakistanu sa išla vydať, no nepochodila. Od vlády žiadala 100 000 dolárov

Možno ste v hlbinách internetu aj vy natrafili na človeka, ktorý sa vydával za niekoho, kým nie je. Onijah to však posunula na celkom novú úroveň. Oklamala 19-ročného chlapca z Pakistanu, ktorý sa mal stať jej manželom. Keď jej plán nevyšiel, žiadala od pakistanskej vlády šialené sumy.

Do Pakistanu šla hľadať lásku

Príbeh 33-ročnej ženy menom Onijah Andrew Robinson z New Yorku začína tak, ako mnohé iné. Ako píše web SCMP, v októbri minulého roka sa cez internet zamilovala do mladého 19-ročného Nidala Ahmeda Memona z Pakistanu. Napokon sa rozhodla vycestovať za ním do Karáči. Dvojica dokonca plánovala svadbu.

Ako to však už občas býva, Onijah zopár vecí na internete zatajila a prikrášlila, vrátane svojho skutočného veku a výzoru. Fotografie a videá, ktoré Nidal videl, boli upravené za pomoci rôznych filtrov. Keď sa Nidalova rodina dozvedela, koľko má Onijah v skutočnosti rokov, okamžite sa rozhodla zo svadobných plánov vycúvať (podľa niektorých zdrojov sa Nidal s Onijah nikdy osobne ani len nestretol).

Ak si ale myslíte, že ohrdnutá Onijah nasadla na najbližšie lietadlo a vrátila sa do New Yorku, ste na veľkom omyle. Žena sa odmietla len tak vzdať a rozhodla sa, že neodíde, ale ostane pred Nidalovým domovom a stane sa pakistanskou občiankou. Podľa The Tab si zaumienila, že Pakistan sa stane jej novým domovom. Napokon sa o ňu začali zaujímať miestne médiá, úrady a sociálni pracovníci.

Od pakistanskej vlády žiadala 100 000 dolárov

