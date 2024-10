V Mame na prenájom došlo k nečakanému zvratu u jednej z postáv. Diváci jej to však neveria, toto si myslia

Už niekoľko sérií diváci s napätím sledujú, ako sa im postavy menia pred očami. Učia sa zo svojich chýb a snažia sa byť lepšími. Nie vždy je to však úprimné a diváci sú radi, keď sa im podarí prekuknúť túto pretvárku už vopred.

V tretej sérii Mamy na prenájom sa Naďa s Martinom snažili o adopciu. Keď sa však spoznali s malým Tomáškom, zaváhali. Mohli si ho totiž vziať len do pestúnskej starostlivosti a obávali sa, že to bude znamenať, že s nimi neostane navždy. Nakoniec to však predsa len riskli a stala sa z nich rodina. Teraz to však vyzerá, že bude ich rodinné puto vystavené skúške.

Chce svojho syna späť

Keď už to vyzeralo, že Tomanovci si aspoň na chvíľku vydýchnu a budú sa môcť tešiť zo svojej rozrastajúcej sa rodiny, do deja vstúpil Tomáškov biologický otec. Gál je odhodlaný dostať svojho syna späť, a keďže zistil, že nezáleží na jeho názore, rozhodol sa hrať na city priamo malému Tomáškovi.

Gál sa tvári, že je zmenený človek a je schopný sa o syna tentoraz postarať. Diváci mu to však neveria. Rozhodne nie potom ako sledovali, ako sa snažil Tomáška zmanipulovať.

TV Markíza sa svojich divákov na sociálnej sieti spýtala, či veria tomu, že sa Gál zmenil a odpovede boli jednoznačné. Nielenže mu nik neverí, ale diváci sa obávajú, že v seriáli ešte napácha veľké zlo.

„Podľa mňa sa nezmenil. Neverím mu ani nos medzi očami,“ argumentovala diváčka. „Nie, nezmenil,“ súhlasí ďalšia. Tretia sa tiež stotožnila s týmto názorom: „Podľa mňa určite nie.“

„Z očí mu nič dobré nejde, Gál je zákerný,“ píše zas iná fanúšička seriálu.