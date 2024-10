Niektorí rodičia dostanú v októbri zvýšený prídavok na dieťa, prilepšia si o desiatky eur. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Množstvo detí od septembra vymenilo materskú školu za školské lavice a zatiaľ čo si ony zvykajú na nové prostredie, ich rodičia si zvykajú na to, že už vychovávajú školáka a nie škôlkara. S tým sa však spájajú aj zvýšené výdavky na pomôcky.

Ako informuje portál Finsider, rodičia detí, ktoré od septembra nastúpili do prvého ročníka na základnej škole, dostanú v októbri jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa. Tieto peniaze navyše sú určené na to, aby rodičia zvládli výdavky spojené s nástupom dieťaťa do prvého ročníka a vedeli mu zabezpečiť potrebné pomôcky.

Dostanú takmer trojnásobok bežnej sumy

Zákonom stanovená suma prídavku na dieťa je v súčasnosti na úrovni 60 eur a príplatok k prídavku je vo výške 30 eur mesačne. Rodičia detí, ktoré tento rok nastúpili do prvého ročníka, však dostanú tento príspevok jednorazovo vo zvýšenej podobe.

Za september tak dostanú o 110 eur navyše, a keďže sa táto suma vypláca spätne, v októbri by im automaticky mal prísť prídavok vo zvýšenej sume, teda dokopy 170 eur. Prídavok na dieťa sa vypláca spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci a rodičia dostanú túto sumu tak, ako prídavok poberali doteraz, teda prostredníctvom pošty alebo na bankový účet.