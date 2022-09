V kabelke má nosiť jeho lieky a cigarety: Po boku Kim čong-una sa začala objavovať „tajomná“ žena, o ktorej nikto nič nevie

Kim Čong-un má ako vodca KĽDR neobmedzenú moc aj zdroje, čo mnohokrát za posledné roky dokazoval. V posledných mesiacoch sa však v jeho prítomnosti začala objavovať neznáma žena, ktorej totožnosť sa zatiaľ nepodarilo odhaliť. Niektorí tvrdia, že je to jeho sestra, ktorá riadi krajinu zo zákulisia.

Vodca najizolovanejšej krajiny musí v poslednej dobe riešiť vážne problémy svojho ľudu, keďže Severnú Kóreu sužuje energetická aj hospodárska kríza. Aj z toho dôvodu sa Kim opäť priblížil Putinovi, s ktorým sa mali dohodnúť na výmene vojakov za pšenicu a plyn.

Ďalšou novinkou ohľadom Kima je aj neznáma žena, ktorá sa začala objavovať v jeho blízkosti na viacerých podujatiach kultúrneho či politického charakteru. Ako o tejto dáme informuje portál The Guardian, sprevádzala Kim Čong-una aj na minulotýždňovom koncerte.

Keďže médiá v severnej časti kórejského polostrova sú prísne kontrolované a regulované, je takmer nemožné, aby sa do obehu dostal akýkoľvek obsah, ktorý by náhodou mohol diskreditovať vládcu, respektíve ukázať ľuďom niečo, čo by nemali vidieť. O identite ženy sa teda z miestnych médií nedozvieme.

K veci sa však pridal aj portál NK News, ktorý pôsobí na území Spojených štátov amerických a píše o situácii v Číne a oboch kórejských štátoch. Títo novinári sa neváhali naplno pustiť do špekulovania a odhaľovania toho, kto sa z mesiaca na mesiac dostal do najužšieho kruhu samotného Kima.

„Vidíme ženu, ktorá je veľmi často v oficiálnom slušnom oblečení, nosí okuliare a pri sebe má malú kabelku. Dá sa predpokladať, že v nej môže mať veci, ktoré Kim neodkladne potrebuje — telefón, cigarety či lieky,“ cituje The Guardian vyjadrenie NK News.

Má ísť o ženu vo veku 30-40 rokov, pričom sa píše aj o tom, že by to mohla byť jedna zo sestier vodcu. Ako sa predpokladá, Kim má minimálne dve nevlastné sestry, ktoré sa narodili na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. Staršia, Kim Sol-song, je vraj v úzadí, odkiaľ dáva nevlastnému bratovi rady a rozkazy o chode krajiny.

