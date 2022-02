V hre sa môžu sobášiť aj páry rovnakého pohlavia. V Rusku zakázali rozšírenie hry The Sims 4 kvôli gay propagande

Tvorcovia hry The Sims 4 nedávno prišli s rozšírením My Wedding Stories (Moje svadobné príbehy). Rusko sa však rozhodlo túto verziu zakázať, pretože v hre sa môžu sobášiť aj páry rovnakého pohlavia. Podľa zákona je totiž v tejto krajine zakázané ukazovať obsah s prvkami LGBT komukoľvek mladšiemu ako 18 rokov.

Rusko nepovolí rozšírenie hry The Sims 4

Tím, ktorý stojí za rozšírením hry The Sims 4 s názvom My Wedding Stories ohlásil, že v Rusku táto verzia dostupná nebude, a to kvôli zákonu o propagande LGBT. Ako píše portál Vice, už v traileri je možné vidieť, že v svadobnej verzii hry sa nebudú sobášiť len heterosexuálne, ale aj homosexuálne páry. Napríklad, v ukážke manželský zväzok uzatvárajú dve ženy. Video ukazuje, ako sa Dom a Cam do seba zamilujú, strávia spolu život a napokon spoločne aj zostarnú. A práve tieto dve postavy mnohých pobúrili.

„V procese vývoja a tvorby príbehu Dom a Cam sme si uvedomili, že to nie je niečo, čo bude možné voľne zdieľať po celom svete. Rozhodli sme sa však upustiť od vydania rozšírenia My Wedding Stories na miestach, kde by musel byť príbeh kvôli odlišným zákonom zmenený,“ vyjadrili sa tvorcovia v liste, ktorý bol publikovaný prostredníctvom portálu EA.

Tvorcovia odmietajú obmedzovať slobodu ľudí vyrozprávať akýkoľvek príbeh

Ruský zákon týkajúci sa „gay propagandy“ zakazuje ukazovať obsah s prvkami homosexuality každému, kto je mladší ako 18 rokov. V Spojených štátoch amerických je hra The Sims 4 a všetky jej rozšírenia povolené aj pre tínedžerov. V Európe sa odporúča deťom vo veku nad 12 rokov.

Tvorcovia série The Sims sú známi tým, že sa snažia do hier zakomponovať aj postavy z LGBT komunity. Don Hopkins, ktorý sa na tvorbe populárnej hry podieľa, sa pre portál Kotaku vyjadril, že každý, kto má problém s tým, že sa v hre zosobášia dve ženy, by mal konečne dospieť a začať žiť.

Toto však nie je prvý prípad, kedy hra vyvolala pobúrenie. Už v roku 1993 sa v demo verzii pobozkali dve ženy. Homosexuálne zväzky pritom v tom čase Amerika ešte zakazovala. Podľa tvorcov je však cieľom hry možnosť rozpovedať akýkoľvek príbeh. Vystrihnúť z rozšírenia príbeh Dom a Cam by preto šlo proti hodnotám, ktoré tvorcovia zastávajú. V žiadnom prípade nebudú obmedzovať slobodu byť tým, kým ľudia chcú byť, koho chcú milovať a rozpovedať príbehy, aké chcú rozpovedať.