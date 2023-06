V Číne začali kopať obrovskú dieru do Zeme: Má mať cez 10-tisíc metrov, vedci chcú nájsť horniny z obdobia kriedy

Čína je veľmi známa tým, že sa často púšťa do ambicióznych, no miestami až zvláštnych projektov. Ako informuje IFL Science, v súčasnosti sa rozhodli skúmať horniny, ktoré majú byť staré 145 miliónov rokov. Chcú tak urobiť pomocou gigantickej diery.

Bude mať cez 10 kilometrov

Portál vychádza z informácií, ktoré priniesol Bloomberg. Podľa týchto správ by sa Číňania chceli prekopať cez 10 vrstiev hornín, pričom ich ambície siahajú dostať sa k horninám známym ako kriedový systém, ktorý je starý približne 145 miliónov rokov. Samotný vrt by mal podľa počiatočných informácii mať cez 10-tisíc metrov a okrem výskumu hornín by mal pomôcť pri identifikácii nerastných zdrojov, ale aj hodnotení enviromentálnych rizík.

Hranica desať kilometrov pôsobí magicky, no čínska diera by nemala byť najhlbším vrtom, aký ľudstvo zrealizovalo. Prvenstvo si stále drží Kolský supervrt v Rusku, ktorý siaha do hĺbky až dvanástich kilometrov. Výskum v hlbinách Zeme často priniesol zaujímavé zistenia, a preto je pre vedcov veľmi lákavý, zároveň však ide aj o veľmi nákladnú záležitosť, ktorá predstavuje veľký záväzok, čo si uvedomujú aj Číňania.

„Konštrukčná náročnosť projektu vŕtania sa dá prirovnať k veľkému nákladnému autu jazdiacemu na dvoch tenkých oceľových lankách,“ povedal Sun Jinsheng, akademik z Čínskej akadémie inžinierstva pre čínsku štátnu tlačovú agentúru Xinhua o najnovšom čínskom úsilí.