V Bratislavskom kraji úradujú vykrádači bytov: Polícia vyzýva na obozretnosť, používajú tieto techniky

Polícia v posledných dňoch vyzvala občanov Bratislavského kraja na obozretnosť. Pribúdať totiž začali krádeže bytov. Ako informuje RTVS, o takomto čase pred dvomi rokmi zaznamenali 11 vlámaní, pred rokom to bolo 13 a tento rok už 16. Zlodejom teda zrejme sebavedomie nechýba.

Ako ďalej pokračuje RTVS, zvýšený počet vlámaní do bytov zaznamenali policajti v Lamači, Ružinove, Stupave a Ivanke pri Dunaji. „V prípade Okresného riaditeľstva Bratislava IV policajti objasňujú dva trestné činy krádeží, ktoré sa stali na rovnakej ulici, a to Studenohorskej v rovnakom bytovom dome, len na inom poschodí. Tu si páchatelia vybrali byty, v ktorých sa dlhšiu dobu nik nenachádzal,“ ozrejmila pre RTVS hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Používajú rôzne techniky

Polícia vyzvala ľudí, aby si pozorne všímali akékoľvek podozrivé správanie, pretože zlodeji využívajú rôzne techniky. Podozrivý väčšinou nenápadne stojí pred dverami a čaká, kým niekto pôjde do vnútra do domu, alebo práve vychádza von z domu. S nejakou zámienkou sa potom dostane dnu. Možno sa to stalo aj vám, že ste otvárali dvere a pustili niekoho, o kom ste si mysleli, že ide na obyčajnú návštevu. Potom páchateľ zrejme sleduje aj aktivitu v chodbe a pri bytoch, a keď má istotu, že sa vo vnútri nikto nenachádza, vláme sa dnu.

Zlodeji pri poslednom vlámaní podľa RTVS ukradli viac ako 27-tisíc eur. Polícia ďalej uvádza, že investovať by ľudia mali aj do bezpečnostných dverí a zámkov. Mnohé bytové domy dnes už majú aj kamerový systém. Ľudia by sa ale mali snažiť viac vnímať svoje okolie a všímať si, keď do bytového domu bude vchádzať niekto cudzí.