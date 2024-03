Nasledujúce hodiny nás počasie poriadne prekvapí: Zajtra vás čaká šok, no príde aj ochladenie

Počasie bude nasledujúce dni ako na hojdačke. Portál iMeteo informuje o tom, že začiatok týždňa bude veľmi teplý. No rýchlo príde zmena, ktorá sa vám nemusí páčiť, ak si už chcete odložiť teplé bundy či dáždniky na vešiak.

V pondelok a utorok sa na niektorých miestach môžu teploty vyšplhať až na +20 °C. No už počas utorka sa nad našu oblasť presunie tlaková níž spoločne so studeným vzduchom.

„Práve na utorkové popoludnie numerické modely simulujú pomerne zaujímavú situáciu, kedy v našej oblasti budú vznikať početné prehánky a dokonca aj búrky,“ avizuje portál o počasí.

Najsilnejšie sa majú vyskytnúť u našich južných susedov, no možno sa nevyhnú ani nám. Môžeme teda očakávať prvé jarné búrky.

Od stredy sa ochladí

V polovici týždňa zas rátajte s nižšími teplotami.

„Do našej oblasti by mal od severovýchodu aj naďalej prúdiť chladnejší vzduch, ktorý prinesie o čosi nižšie teploty, no nateraz by sa nemalo ísť o nič významné a nehrozí ani návrat zimy,“ dopĺňa iMeteo.