V bordových okresoch chcú zaviesť zákaz vychádzania. Problémom však je, že nie je vyhlásený núdzový stav

Bordové okresy máme na Slovensku od pondelka. Ide o okres Bardejov, Krupina, Rožňava a Skalica. Podľa platného a schváleného COVID automatu tu má platiť aj obmedzenie pohybu v čase od 21. hodiny do 5. hodiny ráno. V automate sa tiež píše, že je potrebné vyhlásenie núdzového stavu.

Ako však minulý týždeň informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, núdzový stav potrebný nie je, pretože zatiaľ je bordových málo okresov. Regionálnym hygienikom preto odporučil obmedziť pohyb vyhláškami. Primátori však nesúhlasia. Tvrdia, že by pohyb radi obmedzili, ale bez núdzového stavu na to nemajú právomoci. Problémom je aj fakt, že ľudia chodia “za aktivitami” do lepších okresov. To znamená, že aj keby bol pohyb obmedzený, stačilo by im prejsť hranicu okresu a tam už prísne opatrenia neplatia. Kontroly tohto konkrétneho opatrenia políciou zatiaľ avizované neboli.

Obce potrebujú núdzový stav

Obce nemajú kompetencie prijímať všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorými by v zhoršenej epidemickej situácii obmedzovali slobodu pohybu či prevádzkový čas podnikov. Vyplýva to z právnej analýzy Únie miest Slovenska (ÚMS).

“Požiadavky štátu vnímame ako nereálne a nevykonateľné z pozície miest,” uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček v súvislosti s vyjadrením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že pri druhom stupni ohrozenia podľa COVID automatu (bordová farba) môžu sprísnené protipandemické opatrenia zavádzať samosprávy po dohode s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

“Nevyhnutným predpokladom, podľa našej súčasnej právnej úpravy, k tomu, aby bolo možné obmedziť slobodu pohybu, je vyhlásenie núdzového stavu. Orgánom oprávneným k takému rozhodnutiu v rámci opatrení na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov spôsobených v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je vláda SR,” uvádza sa v stanovisku ÚMS s tým, že kompetencie na obmedzenie slobody pohybu od 21.00 do 5.00 h a prevádzkového času podnikov preto obce nemajú ani v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie.

“Nemôžeme odporučiť primátorom a primátorkám miest a ich zastupiteľstvám, aby prijímali takéto rozhodnutia v situácii, keď nemajú pre tieto rozhodnutia právnu oporu, ani inú možnosť zmysluplne zasiahnuť,” doplnil Rybníček. Aj keď snahu rezortu zdravotníctva zavádzať prísnejšie protipandemické opatrenia podľa lokálnych podmienok a nie celoplošne ocenil, navrhovaný spôsob zapojenia samosprávy je podľa neho nerealizovateľný. ÚMS pritom prejavila záujem samospráv byť pri aplikovaní štátom nariadených opatrení vykonávateľom a partnerom.