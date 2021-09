Gröhling predstavil nové opatrenia. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dostanú 15 miliónov

Ministerstvo školstva predstavilo opatrenia zamerané na žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú smerované do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.

„Od nástupu na rezort bolo naším cieľom dobehnúť to, čo sa v školstve dlho zanedbávalo. Prvé financie z Plánu obnovy, ktoré čerpáme, sú v objeme 15 miliónov eur a sú zamerané hlavne na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školským neúspechom. Našim cieľom je týchto žiakov podporiť od materskej až po strednú školu a pomôcť im tak uspieť,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

4 typy investícií

Ide o štyri typy investícií. Prvou je výzva na pomocných vychovávateľov do materských škôl. Na 340 materských školách pribudnú pomocní vychovávatelia, ktorí budú pracovať s predškolákmi prioritne zo znevýhodneného prostredia či so zdravotným znevýhodnením.

Rezort chce tiež podporiť školské kluby deti. „Pravidelná návšteva ŠKD žiakom veľmi pomáha, no niektorí rodičia si nemôžu dovoliť uhradiť poplatky. Preto preplatíme mesačné poplatky za ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ Dotknúť sa to môže až 17 500 žiakov mesačne, ktorí nemali možnosť navštevovať ŠKD.

Ďalším opatrením je doučovanie na základných a stredných školách, ktoré začalo ministerstvo preplácať na jar roku 2021. Od októbra v ňom bude rezort pokračovať, pričom rozpočet narástol 2,5-násobne na 3,75 milióna eur. Tento rok bude môcť do doučovania zapojiť od 24-tisíc do 40-tisíc žiakov mesačne.

„Chceme, aby mali žiaci poskytnuté doučovanie priamo na škole, kde sa im budú venovať ich učitelia. Mnohí rodičia si doučovanie dovoliť nemôžu a preto rezort túto iniciatívu preplatí. Tento projekt je určený pre všetkých žiakov – pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre nadaných žiakov, aj pre tých, ktorí si potrebujú upevniť vedomosti či precvičiť učivo,“ doplnil Gröhling.

Štvrtá výzva je zameraná na neštátny sektor. „Chceme zachytiť aj prípady, kedy žiaci potrebujú doučovanie, ale škola nemá potrebný personál. V tomto prípade občianske združenie, komunitné centrum či iné organizácie vyškolia doučujúcich a poskytnú ich škole,“ uviedol šéf rezortu školstva. Rezort pripravuje tiež ďalšiu samostatnú výzvu na doučovanie a to z vlastných zdrojov. Určená bude pre neštátne organizácie, ktoré nebudú školiť nový personál, ale poskytnú už svoj existujúci personál na doučovanie na školách.

„Naším cieľom je pomôcť čo najviac žiakom, ktorí to potrebujú, aby v škole uspeli, aby si zlepšili svoje vedomosti a mohli úspešne napredovať v ďalšom štúdiu,“ uzavrel Gröhling.

Dištančnú výučbu má tento týždeň 851 tried

Dištančnú formu vyučovania tento týždeň zaviedli v 851 z takmer 53-tisíc tried. Evidovali Žiakov 1 391 žiakov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej konferencii. Ide o údaj, ktorý rezortu školstva do pondelka 20. septembra zaslalo zhruba 80 percent z celkového počtu 6 870 škôl.

Školy by mali dáta pravidelne zasielať k pondelku, respektíve po každej jednej zmene, ktorá nastane v rámci školy. Minister znova požiadal riaditeľov, ktorí nezaslali dáta, aby tak urobili.