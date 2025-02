V Bernolákove 14 rokov chátrala kontroverzná bytovka s temnou minulosťou. Hrubú čiaru sa teraz snaží urobiť nový developer

Písal sa rok 2008 a vo svete vypukla obrovská finančná kríza. Tá sa v nasledujúcich mesiacoch preniesla aj na slovenský trh a do značnej miery priamo či nepriamo ovplyvnila viaceré segmenty vrátane toho s nehnuteľnosťami. Práve v tej dobe sa objavil projekt s názvom Glance House. Ponúknuť mal viac ako 100 bytových jednotiek za výhodné ceny.

Pochopiteľne, takáto vízia sa pozdávala mnohým mladým rodinám či ľuďom, ktorí si chceli zabezpečiť vlastné bývanie, no v dôsledku vtedajšej situácie to skrátka pre nich nebolo možné. Projekt realizovala firma, s ktorou sa podľa OR SR spájajú hlavne mená Róbert Číž, Adriana Čížová a Jana Šlachtová. Ako upozornili viaceré médiá, už počas výstavby Glance House panoval medzi osobami interný spor, ktorý napokon eskaloval.

Bytovka vyrástla v Bernolákove, v jednom z rozvíjajúcich sa satelitov hlavného mesta, v pomerne lukratívnej polohe. Blízko sa nachádzal hlavný ťah napojený na Bratislavu a tiež dobrá občianska vybavenosť. V roku 2010 už všetko nasvedčovalo tomu, že sa budúci majitelia čoskoro do svojich bytov nasťahujú. Uhradili totiž všetky potrebné zálohy a podpísali zmluvy o budúcej kúpe. Stavba navyše úspešne prešla kolaudáciou.

Z bytov nebolo nič

Nanešťastie, spory medzi developerom a spoločníčkou sa prehĺbili, pričom došlo aj k trestnému oznámeniu. Ako v minulosti informoval denník SME, podala ho Jana Šlachtová, ktorá tvrdila, že sa Číž spolu s manželkou pokúsili firmu neoprávnene prevziať. Za nitky údajne v pozadí ťahal práve kontroverzný podnikateľ Marian Kočner. Prípad mal pripadnúť do rúk jemu spriazneným vyšetrovateľom, ktorí vzniesli obvinenie a opäť, jemu spriaznená prokurátorka, rozhodla o zablokovaní bytovky.

V praxi to znamenalo, že sa s majetkom nemohlo hýbať a k svojim bytom sa ľudia, napriek zaplateným zálohám, nevedeli dostať. Týkalo sa to približne 50 klientov developera. Takáto situácia mala trvať dovtedy, kým nepominú dôvody prokuratúry na zaistenie. S tým, že sa celý proces natiahne na úmorne dlhý čas, nepočítal asi nikto. Prípad Glance House sa potom začal ešte viac zamotávať v roku 2012.

