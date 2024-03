V Atlantiku sa deje niečo zlé: Môže ho pohltiť desivý ohnivý prstenec, vedci objavili nebezpečnú spiacu zónu

Hoci sa to môže zdať ako večná súčasť Zeme, Atlantický oceán by mohla pohltiť rozsiahla spiaca subdukčná zóna v tzv. ohnivom prstenci. Svet, ako ho poznáme, sa môže zmeniť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa vedcov sa deje niečo znepokojivé

Ako sme vás už informovali, pod Gibraltárskym prielivom mala byť podľa vedcov subdukčná zóna, o ktorej verili, že je neaktívna. Ako ale informuje Mail Online, podľa najnovších výskumov je táto zóna aktívna a znova ožije. Zmeny, ktoré budú nasledovať, môžu niektoré oblasti poriadne potrápiť.

Stať by sa tak malo približne o 20 miliónov rokov, kedy má začať proces zmenšovania Atlantického oceánu. Môže to mať však nepriaznivé následky v podobe zemetrasení či vzniku cunami. Subdukčná zóna sa v súčasnosti nachádza pod Gibraltárskym prielivom. Odborníci sa ale domnievajú, že by mohla postupne rásť a rozširovať sa smerom na západ do Atlantického oceánu a nakoniec by sa mohla stať príčinou uzavretia alebo zmenšenia oceánskej panvy.

Oceán môže zmiznúť v ohnivom prstenci

Subdukčné zóny sú miesta na Zemi, kde sa jedna tektonická doska ponára pod druhú a sú známe silnou seizmickou aktivitou. Vťahujú oceánske dno do plášťa a spájajú tak kontinenty. Vedci varujú, že následkom aktivity subdukčných zón sa môžu uzavrieť celé oceány a je možné, že tento proces sa v Atlantiku už začal.

V Gibraltárskom prielive, ktorý oddeľuje Španielsko a Maroko (ako aj Európu a Afriku), sa stretávajú dve hlavné tektonické dosky, a to eurázijská a africká. V tejto subdukčnej zóne sa africká doska ponára pod eurázijskú, čo spôsobuje seizmickú aktivitu. Momentálne je subdukčná zóna pod Gibraltárskym prielivom spiaca, čo znamená, že rýchlosť pohybu je veľmi pomalá. To sa ale môže zmeniť.

Model, ktorý vedci vytvorili, predpokladá, že rozšírená subdukčná zóna vytvorí nový atlantický subdukčný systém – tzv. ohnivý prstenec. Následkom toho by mohol Atlantický oceán, ako ho v súčasnosti poznáme, celkom zmiznúť, informujú vedci v časopise Geology.