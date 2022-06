V Aquamanovi ju mala nahradiť iná herečka. Amber Heard vyvracia tvrdenia, že ju z filmu vystrihli

Po tom, čo začali padať obvinenia na hlavu Johnnyho Deppa, musel sa vzdať úlohy v sérii filmov Fantastické zvery. Teraz sa objavili špekulácie, že tvorcovia filmu Aquaman vystrihli scény, ktoré hrala Amber Heard a nahradili ju inou herečkou. Amber tvrdenia vyvracia.

Amber mali nahradiť inou herečkou

Hovorca Amber Heard popiera špekulácie o tom, že by sa tvorcovia filmu Aquaman rozhodli herečku v druhej časti filmu nahradiť. Ako totiž píše portál The Guardian, objavili sa špekulácie o tom, že Amber z natáčanej druhej časti vystrihnú. Heard hrá vo filme Meru, ženu, do ktorej sa Aquaman zaľúbi.

Internetom však začala kolovať špekulácia, že hlavnú postavu po boku Jasona Momou už nebude stvárňovať Amber. Nahradiť ju vraj má iná herečka. Hovorca Amber sa v rozhovore pre Variety vyjadril, že tieto tvrdenia sú nepresné, necitlivé a tak trochu šialené. Len chvíľu na to sa objavili nové informácie hovoriace o tom, že Amber nebude z filmu vystrihnutá úplne a stále v ňom bude hrať, aj keď len menšiu rolu.

Už počas súdneho procesu s Deppom Heard tvrdila, že musí tvrdo bojovať, aby si úlohu vo filme Aquaman udržala. Podľa nej za to môže fakt, že Johnny zo súdu odchádzal ako hrdina, zatiaľ čo ona bola vykreslená vo veľmi nelichotivom svetle.

To, čo sa odohralo na sociálnych sieťach, bolo nespravodlivé

Filmový producent Walter Hamada potvrdil, že tvorcovia skutočne uvažovali nad tým, že Amber nahradia inou herečkou. Dodal ale, že to nebolo kvôli samotnému súdnemu procesu ale kvôli tomu, že medzi Jasonom a Amber jednoducho chýbala potrebná chémia. Napokon však k výmene nedošlo. Ako bude napokon film vyzerať, sa dozvieme v marci budúceho roka.

V súčasnosti nie je isté, ako sa vyvinie Johnnyho a Amberina herecká kariéra. Isté je, že Deppova reputácia utrpela nemalú ranu už pred niekoľkými rokmi. Je otázne, ako na tom bude Amberina reputácia. Pred niekoľkými dňami sa vyjadrila, že búrlivé reakcie na sociálnych sieťach namierené proti nej boli nespravodlivé.

Dodáva však, že to neberie osobne. Nikto totiž nemôže vedieť, čo sa počas jej manželstva odohrávalo za zatvorenými dverami. Bez ohľadu na to, či jej ľudia veria alebo nie, myslí si, že zaobchádzanie, akého sa dočkala, si celkom určite nezaslúžila.