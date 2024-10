Užijete si ho za pár eur: V Bratislave otvorili svetelný park, ktorý je najväčší v Európe. Inšpiroval sa Dubajom

Ešte koncom septembra sme vás informovali o prekvapení, ktoré ožije v našom hlavnom meste a poteší malých aj veľkých. Tento víkend v Petržalke otvorili nový dočasný zábavný park s názvom Winter Wonderland. Sídli na Dostihovej dráhe.

Zaujímavé je, že ide o najväčší svetelný park v Európe a je inšpirovaný takými svetovými metropolami, ako sú Dubaj či New York. Takže za unikátnym zážitkom teraz nemusíte cestovať na iný svetadiel, ale užijete si ho aj u nás doma.

„Inšpiráciu na Winter Wonderland som našiel spolu s mojimi deťmi v zahraničí. Vzorom boli svetelné parky ako Londýn, New York, Dubaj a ďalšie svetové metropoly. Park sme priviezli z Českej republiky. Minulý rok sme mali premiéru v Prahe a tento rok sme sa pre veľký úspech rozhodli rozšíriť aj na Slovensko. Niečo podobné tu ešte nebolo,“ predstavil park riaditeľ a producent spoločnosti JVS GROUP Viliam Ďuriš, stojí v tlačovej správe.

Vyše 250 svetelných objektov a 20 kolotočových atrakcií

Zábavný park láka rozprávkovými zámkami, plesmi princezien, či podmorskou ríšou. A samozrejmosťou sú kolotoče alebo bludisko.

„Máme tu veľké množstvo rozprávkových inštalácií, je to vlastne príbeh z rozprávky do rozprávky. Je tu vyše 250 svetelných objektov a 20 kolotočových atrakcií. Stretnete sa s Popoluškou, Šípkovou Ruženkou aj Levím kráľovstvom. Prejdete sa podmorským bludiskom, zahráte si na farebnom klavíri alebo si zatancujete s tučniakmi. Nechýbajú interaktívne atrakcie ani stan s virtuálnou realitou, kde sú ďalšie úžasné možnosti. Je to zábava pre celú rodinu,“ opísal Viliam Ďuriš.

Čo sa týka vstupného, základné začína na cenovke 14 eur od pondelka do štvrtka, v piatky až nedele je to 15 eur, rovnako aj počas sviatočných dní. Ďalšou možnosťou je napríklad zakúpiť si rodinné balíčky, stojí na oficiálnej stránke. Deti do 80 cm neplatia nič.