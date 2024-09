Vstup len za pár eur: V Bratislave otvoria nový zábavný park inšpirovaný Dubajom so svetelnými inštaláciami aj kolotočmi

Na Slovensko prichádza po prvýkrát žiarivý svet plný zázrakov, rozprávok a fantázie. Nepoteší pritom len najmenších, ale aj tých veľkých. Nový dočasný zábavný park s názvom Winter Wonderland otvorí svoje brány už čoskoro na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke.

„Veríme, že slovenská premiéra nášho rozprávkového zábavného parku Winter Wonderland na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke nadchne celé Slovensko. Inšpirovali sme sa najväčším svetovým svetelným parkom Glow Garden v Dubaji. Minulý rok sme mali premiéru v Prahe a tento rok sme sa pre veľký úspech rozhodli rozšíriť aj na Slovensko. Niečo podobné tu ešte nebolo,“ opísala nový svetelný park Zuzana Benediktová.

Otvára už čoskoro

Najväčší európsky svetelný zábavný park otvorí svoje brány už 19. októbra. Návštevníci – tí malí, aj tí veľkí – budú môcť obdivovať veľkolepý svet fantázie a rozprávok. Na návštevníkov čakajú okrem rozprávkových zámkov, plesov princezien či podmorskej ríše aj krásne osvetlené rozprávkové kolotoče. Pripravené budú aj svetelné hojdačky, bludisko, kúzelná záhrada plná víl a množstvo ďalších atrakcií, informuje tlačová správa.

Školákov a zvedavé deti zas poteší prírodovedný chodník, ktorý ich naučí, ako chrániť prírodu aj v meste. Chýbať nebude, samozrejme, ani kvalitné občerstvenie.

Lístky zakúpite aj cez internet

„Stretnete sa s Popoluškou, Šípkovou Ruženkou, Kráskou a Zvieraťom, Pinokiom aj Levím kráľovstvom. Prejdete sa podmorským bludiskom, zahráte si na farebnom klavíri alebo si zatancujete s tučniakmi. Nájdete tu aj nádherné Labutie jazero, jednorožca, africkú savanu, veľkého krokodíla či nádherný hovoriaci strom. Práve interaktívne atrakcie sú novinkou, ktoré zo svetelného parku robia to najlepšie miesto zábavy pre celú rodinu,“ pozýva Benediktová na návštevu parku, ktorý je inšpirovaný najväčšou svetovou atrakciou Glow Garden v Dubaji.

Winter Wonderland v Petržalke otvára svoje brány už 19. októbra. Otvorený bude denne od 15:00 do je 21:00. Vstupenky je možné si zakúpiť na mieste alebo online, ich cena štartuje na sume 14 eur (základné vstupné). Možné je tiež zakúpiť si aj špeciálne VIP Fast Track vstupenky, ktoré umožňujú jednorazový vstup kedykoľvek bez obmedzenia dátumu a sami si určíte deň a hodinu, kedy prídete. Vstupenka umožňuje prednostný vstup do svetelného parku, ako aj na všetky atrakcie vrátane vstupu do dekorovaného vyhrievaného VIP Santovho stanu.

Viac fotografií parku nájdete v galérii nižšie: