Už o pár hodín to príde: Zasiahne nás výdatný lejak, v tejto časti ho očakávajte najskôr

Mali by sme sa pripraviť na zmenu počasia, ktorá nastane už čoskoro. Ako informuje iMeteo, nad Alpami aktuálne dochádza k zhoršeniu počasia a na podobný scenár by sme sa mali pripraviť už v utorok.

Pod spomínaným zhoršením počasia si predstavte výdatný lejak. „Prvé zrážky sa na našom území očakávajú v utorok ráno na západnom Slovensku a pomaly sa rozšíria nad celé územie, pričom zrážky prídu v dvoch vlnách. Prvá sa presunie ráno a druhá vlna príde v utorok popoludní,“ spomína portál o počasí.

Mali by sme počítať s intenzívnymi búrkami, ktoré zasiahnu aj ďalšie európske krajiny. Myslite teda na to, keď budete ráno vyrážať do práce či školy, aby ste nezostali nepríjemne zaskočení.