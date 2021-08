Už o pár dní bude platiť nový COVID automat. Zvýhodňovať bude najmä očkovaných, pozrite si prehľad pravidiel

Ministerstvo zdravotníctva už celé týždne pripravuje nový COVID automat, ktorý by mal zohľadniť vývoj epidemickej situácie na Slovensku. Konečne bude počítať s variantom delta a aj so zaočkovanými ľuďmi.

Ako už informovali mnohí epidemiológovia, vedci a odborníci, variant delta je už v mnohých krajinách problémom. Prípady pribúdajú, delta má trochu iné príznaky a tým, že je leto a opatrenia sú uvoľnené, testuje sa podstatne menej. Rovnako je to aj u nás na Slovensku, kde už ale podľa posledných informácií delta variant dominuje.

“Za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 78 vzoriek z celkového počtu 81 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 96,3 % zastúpenie,“ informovalo na sociálnej sieti Ministerstvo zdravotníctva SR.

O tom, že zaočkovaní by mali mať výhody, pojednáva už aj zákon, ktorý vláda nakoniec prijala a schválila. Rovnako však v ňom ukotvila, že testy potrebné do školy, práce a základných obchodov budú pre neočkovaných zadarmo. Testy budú antigénové a nosové, každý si ich zvládne urobiť aj sám, prípadne ich môžu absolvovať priamo v škole alebo v zamestnaní, ak to bude umožnené. Presná podoba, ako to bude vyzerať, zatiaľ nie je známa.

Neočkovaných pendlerov by mali testovať priamo na hraniciach. Štát tam plánuje zriadiť odberné miesta pre antigénové testovanie, ktoré bude bezplatné. Problém môže nastať pri ceste naspäť do niektorej z krajín, pokiaľ budú napríklad vyžadovať len PCR test. V tom prípade si ho pendler bude musieť uhradiť.

Nový COVID automat

Nový COVID automat je jednoduchší, prehľadnejší a obsahuje menej farieb, ako sme boli zvyknutí počas 1. a 2. vlny. Platiť by už nemali celonárodné prísne opatrenia, k pravidlám sa bude pristupovať regionálne. Viac slobody budú mať zaočkovaní a tí, ktorí sa otestujú. Bezplatné testy platia však len na školu, prácu a základné obchody. Ak budú neočkovaní chcieť navštíviť napríklad plaváreň, kino alebo reštauráciu, budú si musieť za testy zaplatiť.

Rovnako nový automat sleduje aj zaočkovanosť v jednotlivých okresoch. Tam, kde je zaočkovaných viac ako 65 % ľudí nad 50 rokov, by mali platiť miernejšie opatrenia. S celoštátnym lockdownom sa už nepočíta, miernejšie podmienky by mali mať aj hromadné podujatia a jednotlivé podniky. Tie si budú môcť vybrať, či chcú miernejšie pravidlá a do vnútra pustia len očkovaných.

Dve veľké zmeny

Prvou je, že opatrenia budú už len regionálne, nie celoslovenské, informuje prehľadne Denník N. Prihliadať sa bude na percento zaočkovaných vo vekovej kategórii nad 50 rokov. Ubudli aj farby. Ostali len zelená, oranžová, červená, bordová a čierna. Ak však bude mať nejaký okres zaočkovaných dostatok seniorov, do čiernej farby sa už nedostane.

Majitelia podnikov, prevádzok a organizátori podujatí dostanú do rúk rozhodovaciu kartu. Budú si môcť vybrať, či k sebe pustia len očkovaných. Vtedy by platili miernejšie podmienky, napríklad neobmedzený počet návštevníkov. Platí to napríklad aj pre bary, kaviarne a reštaurácie. Ak by k sebe pustili aj neočkovaných, museli by sa zatvoriť pri zmene farby okresu. Ak by však napríklad do reštaurácie prevádzkovateľ pustil len očkovaných, reštaurácia by mohla byť otvorená aj v bordovej farbe. Podobne by boli hodnotené aj ostatné rizikové aktivity ako svadby, oslavy, šport atď.

Príklad uviedol aj Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz (IZA), kedy povedal, že napríklad kaviareň by mohla byť doobeda otvorená pre neočkovaných a poobede pre očkovaných. Rovnako napríklad aj bohoslužby, o 11 ráno by mohla byť bohoslužba pre obe skupiny, poobede len pre očkovaných a podobne. Minister Lengvarský potvrdil, že štát pripravuje aplikáciu pre podniky, ktorá bude bezpečne zisťovať informácie z covidpasov. To znamená, že prevádzky by ich mali kontrolovať, ak sa napríklad rozhodnú do vnútra púšťať len očkovaných.

Testovanie ostáva, PCR test by mal mať platnosť 72 hodín a antigénový 48 hodín. Prekonanie ochorenia ostáva pri limite 180 dní. To, v akej fáze bude okres, určí počet prípadov za 7 dní na 100-tisíc obyvateľov. Ak počet narastie aspoň o 10 % za dva týždne, je okres v rastovej fáze. To isté platí pre poklesovú fázu. Farba okresu bude teda závisieť od počtu prípadov a aj od zaočkovanosti seniorov a ďalších faktorov.

Antigénové testy za 5 eur budú len v niektorých nemocniciach

Antigénové testy za 5 eur bude robiť 68 nemocníc. Po stretnutí s novinármi to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako informoval, v pondelok vydal pokyn nemocniciam, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, na prípravu antigénového testovania s manipulačným poplatkom 5 eur. Počet týchto testov by pritom nebol obmedzený.

Podľa Lengvarského je otázkou niekoľkých dní, kým sa takéto testovanie začne. Pripomenul, že naďalej funguje možnosť komerčného testovania, tieto odberové miesta si však určujú cenu samé. Do konca prázdnin by sa podľa ministra nemali riešiť PCR testy, následne bude koalícia hľadať zhodu aj na nich.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský prinesie na utorkové rokovanie vlády tretiu aktualizáciu COVID automatu. Ako uviedol na stretnutí s novinármi, prípadné námietky koaličných partnerov by sa dali riešiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Išlo by napríklad o miesta, kde bude povinné nosenie respirátorov, či ako budú riešení ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať.

Šéf rezortu zdravotníctva konštatoval, že sa v tejto súvislosti už stretol s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. O podobe nového COVID automatu by mala v utorok večer rozhodnúť vláda, ÚVZ bude následne pripravovať vyhlášky. „Verím, že tam veľa zmien nebude,“ povedal minister.