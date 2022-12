Kúpanie v horúcej vode je v zime špeciálnym zážitkom: 9 unikátnych miest, ktoré nájdete aj kúsok od našich hraníc

Horúce termálne pramene a kúpele sa tešia veľkej obľube ľudí. A práve v tomto zimnom období môže byť ich návšteva ešte o čosi špeciálnejšia. Prestížny cestovateľský časopis Condé Nast Traveler vybral 9 takýchto historických európskych miest, kde zabudnete na ruch všedných dní a môžete poriadne zrelaxovať. A dve z nich sa nachádzajú priamo v Maďarsku a Česku.

Kúpele Kentmanni, Estónsko

Súčasťou hotela Hestia, ktorý sa nachádza v hlavnom meste Estónska, sú kúpele Kentmanni. Okrem iného tu na návštevníkov čakajú vyhrievané ležadlá, sauna, parný kúpeľ, ktorého tradícia siaha do gréckych a rímskych čias, či vírivka vhodná až pre 12 ľudí.

Kılıc Ali Pasa Hamam, Istanbul

Ak poznáte Turecko, možno ste už zachytili pojem „hammam“, ktorý súvisí s tradičnými tureckými kúpeľmi. Ide pre nás o nevšedný zážitok, ktorý dostanete napríklad aj v kúpeľoch Kılıc Ali Pasa Hamam. Užijete si tu horúci kúpeľ, umývanie tela peelingom, drhnutie penou a ak by ste mali záujem, aj masáž.

Termálne kúpele Claudius, Kolín nad Rýnom

Claudius Therme ponúkajú viacero vonkajších aj vnútorných bazénov s liečivou termálnou vodou, ktorá má preukázateľne blahodarné účinky na zdravie. Teplota vody sa pohybuje v rozpätí od 31 do 35° C a kúpanie sa v nej pomáha pri reumatických ťažkostiach, ochoreniach kĺbov, ale aj pri vysokom krvnom tlaku a mnohých ďalších problémoch.

Sauna Kotiharjun, Helsinki

História tohto miesta siaha do roku 1928 a stále si zachováva svoj tradičný vzhľad. Sauna Katiharjun je jedinou verejnou saunou vykurovanou drevom v Helsinkách. Dokáže privítať až 30 návštevníkov, a preto je ideálnym miestom aj pre väčšie partie, ktoré si chcú dopriať nevšedný zážitok.

Kúpele Mývatn Nature, Island

Už na prvý pohľad očaria svojím zjavom. Na severovýchode Islandu nájdete kúpele, ktoré vyzerajú ako z iného sveta. Lagúna Mývatn Nature ponúka unikátny zážitok uprostred prírody. Teplota termálnej vody je skutočne vysoká. Z vrtu putuje do obrovskej nádrže, kde dosahuje 130° C a para siaha vysoko do výšok. Z nej putuje do lagúny, ktorá má teplotu 36 až 40° C. Lagúna je umelo vytvorená a voda v nej obsahuje veľké množstvo minerálov. Súčasťou komplexu sú aj parné kúpele. Tento jedinečný zážitok nie je iba pohladením duše, ale aj pre oči.

Termálne kúpele Luso, Portugalsko

Termas de Luso sa nachádzajú v severnej časti Portugalska a napríklad od Porta sú vzdialené približne hodinu cesty autom. Majú rozlohu až 1200 m2 a na svoje si tu prídu milovníci kúpeľných procedúr a oddychu v takomto prostredí. Lákadlom je samotná termálna voda, ale aj bazén s rôznym druhom trysiek či sauna.

Termálne kúpele Saturnia, Taliansko

Terme di Saturnia sľubujú priniesť návštevníkom harmonický zážitok. Miestna termálna voda dosahuje teplotu 37,8° C a je vhodná nie iba na kúpanie, ale aj pitie. Je tu povinný dress code bielej farby, ktorý má podľa časopisu Condé Nast Traveler udržiavať harmonické vibrácie.

Kúpele Rudas, Budapesť

Presuňme sa priamo k našim susedom. História kúpeľov Rudas siaha do 16. storočia a liečebné kúpalisko so saunou bolo postavené v roku 1896. Web Baths Budapest vysvetľuje, že ide pravdepodobne o najobľúbenejšie stredoveké turecké kúpele v hlavnom meste Maďarska. Výnimočné sú aj tým, že počas niektorých dní sú určené oddelene pre ženy a mužov. Špeciálny zážitok ponúkajú v závere týždňa, v piatok a sobotu, kedy sú ich otváracie hodiny od desiatej večer až do štvrtej hodiny ráno, takže tu môžete načerpať skutočne výnimočné zážitky.

Nové Lázně Ensana, Česko

Presuňme sa do Česka, kde nájdete okrem iných aj kúpele Ensana. Súčasťou týchto rímskych kúpeľov je sauna, rôzne typy bazénov, ale aj vírivka. Condé Nast Traveler opisuje, že toto miesto priťahovalo návštevníkov z vyššej spoločnosti od začiatku 19. storočia. Už iba pri pohľade naň je zrejmé, prečo tomu tak bolo.