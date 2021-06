Uvidíme 3 časti hororovej série odzadu. Netflix prichádza s novinkou plnou vrážd, nadprirodzena aj lesbických vzťahov

Netflix si pripravil špecialitu pre každého fanúšika hororových filmov. Či máte radšej slashery alebo duchárske príbehy, táto trilógia chce uspokojiť úplne všetkých. Streamovacia služba uvedie počas júla v týždňových intervaloch tri na seba nadväzujúce horory. Časovo sa budú odohrávať akoby odzadu, príbeh budeme sledovať zo súčasnosti do minulosti. Čo zatiaľ vieme o projekte s názvom Fear Street?

V prípade trilógie Fear Street je obrovským lákadlom už iba samotná forma, akou je vyrozprávaná. Prvá časť hororu je zasadená do roku 1994, v druhej sa presúvame o niečo späť, do roku 1978 a v tretej na nás čaká dávna minulosť, a to rok 1666, v ktorom by malo všetko zapadnúť dohromady.

Prekliate mesto, v ktorom sa ľudia menia na vrahov

Námet vychádza z rovnomennej knižnej série pre dospievajúcich od amerického spisovateľa Roberta Lawrence Stinea, ktorá bola pôvodne publikovaná v rokoch 1989 až 1995. Príbeh je zasadený do prekliateho fiktívneho mestečka Shadyside, ktoré je terorizované desivými udalosťami. Miestni sú posadnutí a menia sa na nebezpečných vrahov.

Vraciame sa z prítomnosti do minulosti

V roku 1944 skupina tínedžerov zisťuje, že sa minulosť opakuje a hrôzostrašné útoky majú medzi sebou súvislosť. Toto zlo vzniklo už pred stáročiami, počas ktorých zapríčinilo sériu brutálnych vrážd. Hlavní hrdinovia sú rozhodnutí túto záhadu rozlúsknuť.

V druhej časti sa vraciame späť, do roku 1978 a zamierime si to rovno na detský tábor, ktorý rovnako nezostane bez obetí. V závere, v roku 1666, sa odhaľujú počiatky tejto starej kliatby, ktorá niekoľko storočí tyranizovala obyvateľov mesta.

Nadväzuje na kultovky ako Vreskot, Halloween aj Piatok trinásteho

Na režisérsku stoličku pripravovanej trilógie zasadol Leigh Janiak, ktorý v našich končinách patrí medzi relatívne neznámych tvorcov. Práve tento počin by to však mohol zmeniť a ak jeho projekt dopadne tak, ako pôsobí z ukážok, tak sa máme na čo tešiť. Ale nepredbiehajme a počkajme si na výsledok.

Janiak sa vyjadril, že svojím dielom chce vzdať poctu veľkým epochám žánru hororového filmu. Pre rok 1994 bola jeho veľkou inšpiráciou klasika Vreskot. “Je to vrchol hororu 90. rokov a myslím, že aj jeden z najskvostnejších filmov všetkých čias,” dodal.

Strach máme všetci rovnaký

V druhej časti si prídu na svoje všetci fanúšikovia slasherov ako Halloween, Piatok trinásteho alebo Nočná mora z Elm Street. Pre záverečný diel hľadal inšpiráciu najmä v dobrodružnej dráme Terrencea Malicka, Nový svet.

Trilógiu Fear Street založil na strachu, ktorý pociťujeme úplne všetci a bez rozdielu rovnako. “Nezáleží na tom, v ktorej krajine sa nachádzame, každý sa bojí tmy alebo niečoho, čo číha v skrini. Alebo má strach z ocitnutia sa na novom mieste, kde nikdy predtým nebol. Všetci máme rovnaké obavy.” Zostávame tak v očakávaní, aké nebezpečenstvo bude na hlavných hrdinov číhať.

Trailer ukazuje pre lepšiu predstavu zábery z každej pripravovanej časti. Vidíme v ňom načrtnutý lesbický vzťah a strašidelný telefonát, po ktorom sa presúvame do minulosti na letný tábor, ktorý končí masakrom. Rok 1666 ukazuje obesenú ženu, ďalší lesbický vzťah a množstvo desivých postáv. Podobne ako v knižných predlohách, aj tu uvidíme okrem ľudského nebezpečenstva aj nadprirodzené javy či bytosti.

Uvidíme 3 časti počas 3 týždňov

Netflix uvedie prvú časť trilógie Fear Street 2. júla. O týždeň na to sa posunieme dejovo o niekoľko rokov späť a 9. júla si vychutnáme druhé pokračovanie. 16. júla streamovacia služba uvedie finálnu časť z ďalekej minulosti.

Stane sa Fear Street najväčšou hororovou udalosťou roka? Alebo skončí sklamaním? Uvidíme už čoskoro. Zatiaľ si pozrite aspoň krátku ukážku.