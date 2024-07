Ušli z Alcatrazu a už ich nikto nikdy nevidel: Takáto je nová šialená teória o tom, ako sa to slávnej trojici podarilo

Bratia Anglinovci a ich kamarát Frank Morris sa do dejín zapísali ako neslávne známa zločinecká trojica, ktorej sa podarilo niečo, čo bolo považované za nemožné – útek z väznice Alcatraz. Odborníci, ale aj laici, odvtedy špekulujú o tom, ako to zvládli. Takáto je nová teória.

Synovec zločincov prišiel s novou teóriou

Ako informuje Mail Online, objavila sa nová neuveriteľná teória o tom, čo sa stalo s trojicou mužov, ktorým sa v 60. rokoch podarilo utiecť spoza múrov Alcatrazu, o ktorých sa verilo, že sú nepreniknuteľné. Bratia John a Clarence Anglinovci spolu s kamarátom Frankom Morrisom v júni 1962 vykopali tunel zo svojich ciel vo väznici s maximálnou ochranou. Následne zmizli vo vodách Sanfranciského zálivu a už ich viac nikto nenašiel. Príbeh bol aj sfilmovaný, hlavnú úlohu v Úteku z Alcatrazu si zahral Clint Eastwood.

Spisovatelia Ken Widner (zároveň je synovcom Anglinovcov) a Mike Lynch sa podelili o novú teóriu. V knihe Alcatraz: The Last Escape (Alcatraz: Posledný útek) tvrdia, že trojica utiekla z väzenia na provizórnej plti a pomocou káblov sa mali pripútať k lodi, ktorá práve preplávala okolo. Ďalšia loď ich následne mala dostať až na súš.

Muži si prenajali malé lietadlo, ktoré ich potom zo súkromného letiska vzalo do Mexika, kde mohli začať nový život. Niekoľko rokov tu pracovali na farme, kde sa pestovala marihuana. Neskôr sa presťahovali do Brazílie (obávali sa totiž, že ich ďalší brat Alfred tesne pred smrťou pre výčitky svedomia vyzradil, kde sa nachádzajú), kde najmenej dvaja z nich údajne žili až do 90. rokov. Widner verí, že sa oženili s miestnymi ženami, založili si rodiny a starali sa o farmy.

Kde boli celé desaťročia?

Federálni vyšetrovatelia dospeli k záveru, že Anglinovci a Morris sa s najväčšou pravdepodobnosťou utopili v mrazivom zálive plnom žralokov. Widner a Lynch ale majú iný názor, pri vysvetľovaní svojej teórie sa opierajú o rodinné rozhovory, historické dokumenty a fotografie. Widner popisuje, ako v roku 1958 John, Clarence a Alfred vylúpili banku v Alabame pomocou hračkárskej pištole. Do Alcatrazu boli poslaní po tom, ako neboli schopní rešpektovať pravidlá predošlého väzenia, kde boli umiestnení.

Útek z Alcatrazu začali plánovať ešte koncom roka 1961, kedy začali s vyhlbovaním tunela za pomoci lyžičiek a ďalších nástrojov z kuchyne. Falošné hlavy vyrobili z vlasov pozbieraných z holičstva, zo sadry a farby, aby tak oklamali nočných strážcov. Widner tvrdí, že podobné makety vyrábali bratia ešte ako deti, keď sa chceli vykradnúť z domu. Podľa neho si muži dokonca vo väzení vyrobili periskop, aby mohli nazerať za roh, a podomácky vyrobenú baterku na svietenie v stiesnených priestoroch.

Widner pochybuje, že niektorý z utečencov je v súčasnosti ešte nažive. Verí však, že po úteku si nažívali relatívne spokojne. V roku 2013 sa úradom dostal do rúk list, ktorý mal byť dôkazom toho, že John je stále nažive. V tom čase už 83-ročný muž na úteku v ňom mal tvrdiť, že má rakovinu a je ochotný ísť na rok znova do väzenia výmenou za lekársku starostlivosť. Po celé desaťročia údajne žil v Seattly, neskôr v Severnej Dakote a v Kalifornii. V roku 2018 polícia dokonca oznámila znovuotvorenie prípadu. Vzhľadom na ochorenie a vysoký vek sú ale šance, že John stále žije, minimálne a je otázne, čo sa stalo s ostatnými.