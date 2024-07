Žena objavila zrejme najstaršiu fľašu s odkazom na svete: Toto sa v nej nachádzalo

Návrhárka blahoželaní narazila počas prechádzky po pobreží Jersey na odkaz vo fľaši, ktorý sa pravdepodobne zaradí medzi tie najstaršie na svete. Možno sa dokonca stane aj držiteľom rekordu.

Podarí sa prekonať rekord?

Ako píše Mail Online, 49-ročná Amy Smyth Murphy sa prechádzala po pláži v Corson’s State Inlet v Ocean City, keď na brehu zbadala fľašu, ktorá už na prvý pohľad pôsobila nezvyčajne. Pre The Philadelphia Inquirer sa vyjadrila, že ihneď preskúmala obsah fľaše a zdá sa, že pochádza z roku 1876. Ak by sa vek nálezu podarilo potvrdiť, bola by to najstaršia fľaša s odkazom, akú sa doteraz podarilo nájsť.

Najzaujímavejšou časťou nálezu je ťažko čitateľný, rukou napísaný odkaz. Stojí na ňom „Yacht Neptune off Atlantic City, New Jersey. Aug. 6-76´“. Amy verí, že číslo 76 znamená rok 1876, teda čas, kedy bol odkaz napísaný. Tvrdí, že jej trvalo približne 2 dni, kým odkaz vôbec rozlúštila, no napokon sa to podarilo.

Toto sa zatiaľ podarilo zistiť

Skúmala nielen odkaz, ale aj fľašu, v ktorej sa nachádzal. Je na nej značka Barr & Brother Philadelphia. Táto spoločnosť pravdepodobne vyrábala sklo v rokoch 1870 až 1900. Vo fľaši sa tiež podarilo nájsť vizitku filadelfskej nástrojárskej spoločnosti W.G. & J Klemm z 19. storočia. Amy priznáva, že by chcela vedieť o lodi, o jej kapitánovi a o odkaze všetko.

Podarilo sa jej objaviť článok v denníku Philadelphia Inquirer z roku 1874, v ktorom sa spomína kapitán Samuel Gale z Atlantic City, ktorý „práve postavil nádhernú jachtu a dal jej meno Neptún podľa Neptúnovho klubu v tomto meste“. Gale mal byť údajne veľmi charizmatický a jeho loď vyhľadávalo mnoho ľudí.

Amy už kontaktovala aj Guinnessovu knihu rekordov v nádeji, že jej potvrdia, že naozaj ide o najstarší nájdený odkaz vo fľaši. V súčasnosti najstarší odkaz vo fľaši pochádza z 12. júna 1886 a pochádza z lode Barque Paula. Nájdený bol na ostrove Wedge v Austrálii v roku 2018.