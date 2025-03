Unikli Putinove tajné plány: Na mier vraj môžeme tento rok zabudnúť, je plný nepríjemných prekvapení

Podľa utajovaného ruského dokumentu, na ktorý sa odvoláva denník The Washington Post, vojna na Ukrajine tak skoro neskončí. Dokument vypracoval think-tank blízky ruskej tajnej službe FSB a tvrdí, že mierová dohoda nie je možná skôr ako v roku 2026. Rusko zároveň odmieta akékoľvek riešenie, ktoré by neuznalo jeho suverenitu nad okupovanými územiami.

Podľa The Washington Post, dokument jasne naznačuje, že Moskva nemá v úmysle pristúpiť na skoré ukončenie konfliktu. Plán údajne odmieta akékoľvek mierové iniciatívy vrátane tých, ktoré by mohol presadzovať americký prezident Donald Trump. Dokument priamo uvádza, že „mierové riešenie konfliktu nemôže prísť skôr ako v roku 2026“.

Uznanie okupovaných území a demilitarizácia

Tajný dokument hovorí o tom, že akýkoľvek mier by mal byť podmienený uznaním ruskej suverenity nad okupovanými územiami. Okrem toho plán zahŕňa vytvorenie nárazníkovej zóny pri pôvodných hraniciach a demilitarizovanej zóny na juhu Ukrajiny.

Moskva tiež odmieta akékoľvek diskusie o možných ústupkoch Kyjeva, napríklad, o vzdaní sa vstupu do NATO alebo usporiadaní volieb s účasťou proruských strán. Dokument tvrdí, že „súčasný kyjevský režim nemožno zmeniť zvnútra, je ho potrebné úplne odstrániť“.

Takáto by mala byť ruská stratégia

Podľa The Washington Post Rusku nejde len o Ukrajinu, ale aj o oslabenie vyjednávacej pozície USA. Moskva údajne plánuje využiť napätie medzi Spojenými štátmi, Čínou a Európskou úniou vo svoj prospech. Dokument spomína aj ponuku Spojeným štátov na prístup k ruským nerastným surovinám, vrátane tých na okupovaných územiach Ukrajiny. Cieľom má byť oslabenie americkej pozície v rokovaniach o budúcnosti Ukrajiny.

Prvý krok: Normalizácia vzťahov s USA

Ruská stratégia počíta s postupným krokom k „normalizácii“ vzťahov so Spojenými štátmi. Prvým krokom by malo byť plné znovuobsadenie ambasád v oboch krajinách. O tejto téme údajne rokovali ruskí a americkí diplomati na konci februára v Istanbule, píše The Moscow Times. Zatiaľ však nie je jasné, do akej miery sú tieto plány realistické a či ich Moskva dokáže presadiť v praxi.

Podľa denníka The Washington Post sa navyše Kremeľ pokúša využiť Trumpa na dosiahnutie svojich cieľov. Ruský diplomat Boris Bondarev tvrdí, že Moskva sa snažila Trumpa nalákať na rokovania tým, že predstierala „otvorenosť a flexibilitu“. Zároveň však Vladimir Putin hral inú stratégiu – snažil sa pôsobiť ako „skutočný, úprimný priateľ Donalda Trumpa, ktorý mu rozumie a chce mu pomôcť“. Samozrejme, nie zadarmo.